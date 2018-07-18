Yorum: İçimizdeki Nelson Mandela

Barack Obama Mandela'yı hep kariyerinin "pusulası” olarak tanımladı. Obama, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir kriket stadyumunda yaptığı konuşmada da bundan sıkça bahsetti. Masasında oturabilmek için on binlerce dolara yer satın almanız gereken Obama'yı Mandela'nın pusulasının ne şekilde yönlendirdiğinin tarihi analizi ise henüz yapılmış değil.

Mandela da bir aziz değildi. Ama onun yanında her ünlü, normal bir insan boyutuna iniyordu. Mandela müzisyenlerden devlet başkanlarına, kraliçelerden gardiyanlara kadar herkese saygı gösterirdi. 27 yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda bir marka, dünya çapında tanınan bir idol, sayısız kişinin beklentilerini yansıttığı bir sembole dönüşmüştü. Kendini birdenbire bulduğu sahneyi kullanmayı bildi. Ve diğerlerinin aksine gerçekten bir vizyona ve Obama'nın da dediği gibi, ahlaki bir pusulaya sahipti.

Bitmek bilmeyen tutukluluğa rağmen öfkeli bir vatandaş olmadı

Mandela hapiste geçirdiği uzun yılları "hayat üniversitesi” olarak adlandırırdı. Hapiste ne öfkeli bir vatandaşa ne de bir popüliste dönüşen Mandela, disiplini, tevazuyu, sabır ve hoşgörüyü orada öğrendiğini söylerdi. Günümüz Güney Afrika’sında toplumun kaybedenleri olarak adlandırılabilecek kitleleri peşinden sürükleyen radikal sol muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları’nın (EFF) genel başkanı Julius Malema, Mandela’nın bu meziyetleri aşırı sergilediği suçlamasını dile getiriyor. Malema ve ekibi, aşırı tehlikeli bir karşı-ırkçılık taraftarı bir çizgi izliyor. Argümanları da pek hafife alınacak gibi değil, zira yaklaşık 20 yıldır bir demokrasi olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hala tüm vatandaşlar eşit fırsatlara sahip değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde zengin ile yoksul arasındaki uçurum bu kadar derin değil. Güney Afrikalı elit kesim ve Avrupa'dan çalışmak için ülkeye gelenler yüksek güvenlik önlemlerinin hakim olduğu mahalle ve villalarda yaşıyor. Bu yaşam alanları, dışarıya kapalı, giriş çıkışların yoğun bir şekilde kontrol edildiği minik cennetler niteliğinde. Ekonomik yelpazenin diğer ucunda ise, yerli halk ve göçmenler yabancı düşmanlığının hakim olduğu acımasızca bir rekabet içindeler.