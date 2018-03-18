Yorum: Mülteci anlaşması yalanı

DW editörü Daniel Heinrich yorumunda anlaşmanın umulan sonucu vermediği ve yerine başka çözüm aranmadığı görüşünü savunuyor.Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki anlaşma Avrupa'nın mülteci krizinde ne kadar doğruluktan uzak olduğunun belgesi yerine geçer. Resmi açıklamalarda anlaşmanın başarılı sonuç verdiği söylense de gerçek hiç de öyle değil. Anlaşma, kaçak yollardan AB ülkelerine gelen her bir mültecinin Türkiye'ye iadesi karşılığında bir Suriyelinin, mülteci statüsüyle AB'ye kabul edileceğini söylüyor. AB Komisyonu'nun istatistikleri ise anlaşmanın hiç de iyi işletilemediğini gösteriyor. AB şimdiye kadar Türkiye'den 12 bin 500 göçmen aldı. Karşılığında ise sadece bin 200 mülteci adayı Türkiye'ye geri gönderildi.

Bire bir kuralına rağmen AB Türkiye'ye iade ettiğinin altı katı kadar mülteci aldı. Kabahati Türkiye'de değil, Brüksel'de aramak gerekir. AB, Yunan adalarındaki sığınmacıların iltica işlemleriyle bir türlü başa çıkamıyor.

Sınırlar geçit vermez değil

Türkiye'nin de anlaşmadan doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği söylenemez. AB 2018 yılı başlarına kadar Türkiye'ye 3 milyar euro mülteci yardımı yaptı. Karşılığında Türkiye kapıları kapatıp, daha fazla mültecinin kontrolsüz şekilde Avrupa'ya geçmesini önleyecekti. Siyasette maalesef ‘parayı ver ve gerisini unut' prensibi geçiyor.