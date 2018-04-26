YORUM: NSU davasında son oyalama çabası

DW’den Marcel Fürstneau’ya göre savunmanın Beate Zschäpe’ye yardımı dokunmayacak.Mahkeme Başkanı Manfred Götzl'ın startejisinin doğru olduğu kanıtlandı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada sanıklar ve avukatlarına son haftalarda şaşırtıcı biçimde fazla hareket alanı tanıdı. Davayı yerinde izleyen birçok gözlemciye göre mahkeme başkanı ve ceza dairesine yönelik reddi hakim dilekçeleri birçok duruşma gününün iptal edilmesiyle sonuçlanmak zorunda değildi. Götzl'ın birden bire ortaya çıkan yeni savunma avukatları ve tanıklara yönelik sınırsız sabrını bazıları hoşnutsuzlukla karşıladı. Peki bunun alternatifi neydi? Dava sürecine hız vermek ve bununla hata riskini artırmak mı? Buna verilecek özensiz yanıt şu: Beate Zschäpe ve diğer dört sanık hakkındaki kararın davanın başlamasından dört ya da beş yıl sonra açıklanıp açıklanmayacağı sonuçta fark etmez. Bu karar iyi gerekçelendirilmek ve böylece hukuki açıdan ikna edici olmak zorunda. Bundan daha azı ya da fazlası değil.

İddia makamına saldırı bir saptırma manevrası Yakında Zschäpe ve onun muhtemel yardımcıları hakkındaki cezalar belli olacak. Çünkü artık sanık avukatlarının son savunmaları başladı. Federal Başsavcılık Zschäpe için ömür boyu hapis cezası ve cezasının sona ermesinin ardından gözetim altında tutulmasını talep ettikten sonra durum özellikle onun açısından tehlikeli. Onun bu kaderi yaşamaması için beş avukatından ilk olarak Hermann Borchert çabalıyor. Borchert'in Federal Başsavcılığa hücum saldırıları boşa çıkabilir. Çünkü iddianamedeki bazı zayıf noktalara rağmen kanıtlar ve ipuçlarındaki durum baskın. Borchert'in müvekkilini NSU'nun işlediği suçlara katılmamış gibi gösterme çabaları son oyalama çabası. Tıpkı sanık Andre E.'nin kısa bir süre önce yeni bir avukatı şapkadan çıkarması gibi bu da etkisiz olacaktır. Çaresizlikten hayata geçirildiği anlaşılan bu tepki Federal Başsavcılığın E. için sürpriz biçimde 12 yıl hapis cezası istemesine yönelik. Zschäpe'nin açıklamaları inandırıcı değil