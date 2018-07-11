Yorum: Sağcı terör - Devletin başarısızlığı

Davadan çıkan kararı değerlendiren DW'den Hans Pfeifer’e göre bu kurban yakınları için zayıf bir teselli çünkü siyaset onları yarı yolda bıraktı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Şubat 2012'de yapılan anma töreninde kürsüye çıkıp söz verdiğinde simsiyah giyinmişti. Bir kış günü Berlin'de devletin bütün üst düzey temsilcileri yas töreni için toplanmıştı. Kurbanlar ne ünlüydü ne de güçlü. İstisnaî tek özellikleri göçmen kökenli olmalarıydı.

Beate Zschäpe ve kendilerini Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) diye nitelendiren örgütün radikal sağcı teröristleri onları tam da bu nedenle öldürdü. Bu cinayet şebekesi altı yıl boyunca Almanya içinde dolaştı, hırsızlık yaptı, bombalı saldırı düzenledi, cinayet işledi. Bunların nedeni göçmenlere duydukları ırkçı nefretti. Ve hiç kimse onları durdurmadı: Hiçbir polis, hiçbir gizli servis ya da hiçbir hükümet.

Kurbanlara yönelik şüphe

Bundan daha da kötüsü Alman güvenlik birimlerinin, kurbanlar ve ailelerinden şüphelenip onları zan altında bırakmasıydı. Türk uyuşturucu satıcısı ya da mafya üyesi olarak nitelendirildiler. Irkçı klişe polisin yürüttüğü soruşturmaların da gidişatını belirledi. Almanya'nın Nasyonal Sosyalist suçlarla hesaplaşması onun için bir onur, ama bir anlamda da iflas. Bu devletin bir başarısızlığı.