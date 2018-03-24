YORUM: Savaş heveslisi

John Bolton'un Beyaz Saray Güvenlik Danışmanlığı görevindeki selefi General Herbert Raymond McMaster bir yıldan uzun süre Donald Trump'ın hışmına uğramadan çalışmayı başarmıştı. Aile fertleri dışında Başkan Trump'ın yakın çevresinde bu kadar dayanabilmiş olmak gerçekten etkileyici bir başarı sayılır. Kendisi gibi eski bir subay olan, McMaster'in selefi Michael Flynn bir ay kadar güvenlik danışmanlığı yapabilmiş ve daha sonra Rusya hükümetiyle temasları hakkında FBI'a yalan söylediğini mahkemede itiraf etmek zorunda kalmıştı.

McMaster ile Trump uyuşmuyorlardı

On gün önce yol verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gibi McMaster ile Donald Trump arasındaki Beyaz Saray'da kalabilmek için hayati önemdeki kişisel ilişkiler aylar önce dibe vurmuştu.

ABD yönetiminin ılımlı kanadından olan McMaster son zamanlarda hem siyasi üslupta, hem de Rusya ve İran ile ilişkiler gibi konuya bağlı gelişmelerde Başkan'a oldukça ters düşmekteydi. McMaster İran ile varılan nükleer anlaşmaya sadık kalınmasını, Rusya'ya ise sertlik gösterilmesini istemekteydi.