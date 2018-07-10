Yorum: Sıkı durun! Trump geliyor

DW editörlerinden Bernd Riegert, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesine katılması ile ilgili yorumunda, NATO'nun beklentisinin İttifak'ın en önemli üyesinin "fazla zarar vermemesi” olduğunu belirtiyor. Trump revüsü Avrupa'ya uğruyor. Medyanın megaloman ABD Başkanı hakkında yayınlayacağı manşetleri şimdiden görür gibiyiz. Trump Brüksel'deki NATO zirvesinde Avrupalı müttefikleriyle Kanada'ya gözdağı verebilir. İngiltere ziyareti sırasında Kraliçe ile çay içerken pot kırabilir. İskoçya'daki otelinin golf sahasında ter attıktan sonra Helsinki'de buluşacağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıkı dostluk kurabilir. Seçim kampanyası başlatan ABD Başkanı'nın Avrupa turnesinde nasıl bir tavır takınacağı NATO'daki müttefiklerini endişelendiriyor. Trump'ın müttefiklerini bir kez daha rencide edip, savunma harcamalarıyla ilgili saçma hesaplarını önlerine koymaktan çekinmeyeceğini söyleyebiliriz. Avrupalıların savunma harcamalarını arttırmaları da Trump'a yetmiyor. Trump'ın nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu öğrenmek için geçen hafta Indiana'da yaptığı seçim konuşmasını hatırlamak yeter. Trump konuşmasında doğrudan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yüklenerek "ABD'nin parası karşılığında Almanların ne verdiğini” sormuştu. Almanların Ruslarla enerji ticareti yapmayı yeğleyeceklerini, faturanın ise ‘aptal' Amerikalılara çıkarılacağını söyleyen de oydu. ABD Başkanı tabii bunu önlemek istiyor ve para görmediği takdirde askerlerini Almanya'dan çekebileceğini ima ediyor.

Paralı koruma mı? Brüksel'deki diplomatlar Trump'ın savunma karşılığında Avrupa'dan para isteyebileceğini belirtiyorlar. Yani paralı koruma. Yoksa haraç mı isteyecek? Siyasi değerler temeli üzerinde kurulu olan NATO'da şimdiye kadar bu gibi kategoriler söz konusu edilmemişti. Ruhunda çıkarcılık olan Donald Trump ise böyle düşünüyor. Sırf kendi menfaatini kolluyor ve şimdiye kadarki sıkı müttefiklerine acımayıp, onlarla bir tüccar gibi pazarlık yapıyor. Kanada'daki G7 zirvesinde de bu huyunu gizlememişti. Aynı yöntemi NATO işbirliği için de kullanırsa, şaşırmayalım. Trump güvenlik politikasını ticari anlaşmazlıklarla harmanlayacaktır. Donald Trump'un öne süreceği basit denklem "Rusların nükleer gücünden korunmak istiyorsanız, Amerikan mallarının Avrupa'ya gümrüksüz girmesine izin verin” olabilir. ABD Başkanı diktatör ve otoriter liderlerle zirve buluşması yapmayı, dengi olarak görmediği ve parazit saydığı eski müttefiklerine tercih ediyor. NATO'ya ittifak üyelerinin milli gelirin yüzde 2'si olarak saptanan savunma bütçesi rakamlarına giderek yaklaşmakta olduklarını kanıtlama görevi düşüyor. Almanya ise oldukça ağırdan alıyor. Alman silahlı kuvvetleri iyi durumda değil. Avrupa ordularının savaşma yeteneği zayıf. Angela Merkel Brüksel zirvesinde bu durumu açıkça anlatmak zorunda kalacak. Donald Trump da Kasım ayındaki Kongre seçimlerine hazırlandığı için Avrupa ordularının durumunu didik didik etmekten zevk alacak.