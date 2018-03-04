YORUM: Şimdi işe koyulma zamanı!

Bu Merkel'in en son ve en zorlu görev dönemi olacak. DW Baş Editörü Ines Pohl'e göre, Almanya bundan sonra ne olmak istediğine yoğunlaşmalı.Neticede bir kez daha şans yaver gitti. Oldukça net bir sonuçla SPD'li üyelerin yüzde 66'sı Angela Merkel ile yeni bir hükümet ortaklığına "evet" dedi. Yeni hükemetin Paskalya öncesinde, Mart sonunda kurulması planlanıyor.

Yeni hükümete uzanan yol oldukça zorluydu: Koalisyon görüşmeleri sekteye uğradı. Yıldızı ancak kısa bir süre parlayan Martin Schulz bu uğurda yarı yolda kalan isimlerden oldu. Başbakan Merkel'in mevcut pek çok küçük parti arsasından yeni hükümeti kuracak yeterli çoğunluğa ulaşamayacağı, bu nedenle günlerinin sayılı olduğu düşünüldü.

Bu Almanya için yeni bir durum. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana en büyük iki partiden biri ya tek başına iktidara geldi veya koalisyon ortağını bizzat belirledi. İşte o kadar! Son on iki yıldır da durum öngörülebilir bir düzeyde seyrediyordu. Angela Merkel başbakandı ve başbakan olarak kaldı. Bunun dışındaki her şey dünyanın geri kalanını pek ilgilendirmiyordu.