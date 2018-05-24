Yorum: Skandalın aydınlatılması şart

İltica başvurularına ilişkin son sayılar durumun artık sakinleştiğini gösteriyor: Almanya'da yaklaşık iki yıl önce yapılan iltica başvurularının yüzde 62'si kabul ediliyordu. Geçen yılın ilk aylarında ise bu oran yüzde 32 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık iki yıl önce mülteci sayısının yüksek olması nedeniyle ilgili kurumların üzerindeki iş yükü çok ağırdı. Ama artık personel sayısı artırıldı, başvuru süreci çok daha etkili ve açık bir şekilde yürütülüyor.

Sağ popülistlere hediye

Ve tam da şimdi Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) şubelerine, özellikle de (açıkça suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştiği) Bremen şubesine yönelik kabul edilemeyecek aksaklıklara dair haberler geliyor. Daha basit bir şekilde söylemek gerekirse, orada diğer şubelere kıyasla çok daha fazla iltica başvurusu kabul edilmişti. Şubenin yöneticisi hile ve dalaverelerle, kendi yetki alanında olmamasına rağmen, dosyalara kendisi bakmıştı. Sonuçta da, neredeyse bütün başvurular kabul edilmişti. Mülteci akınının en yoğun olduğu dönemde, Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin Bremen şubesinde iltica başvurusunda bulunan bir çok kişi iş yoğunluğu yüzünden adeta ödüllendirildi. Sonra da olayın boyutları saklanmaya çalışıldı. Bu da bu ülkedeki sağ popülistlere ve yabancı düşmanlarına bir hediye oldu.