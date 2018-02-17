Yorum: Tehlike daha geçmedi

Deniz'i uzun yıllardan beri tanırım. Onunla 6 yıl boyunca neredeyse her gün birlikte çalıştık. Manşetler ve en iyi ara başlıklar konusunda tartıştık. Bu her zaman keyif verici bir iş değildi. Ama hep yoğundu. Ve ben onun kendini işi ile özdeşleştirmesinden çok şey öğrendim. Deniz mükemmel, korkusuz ve gerçekten kendine özgü bir gazetecidir. Kalemi çok güçlüdür, o kendine özgü stili neredeyse şiirsel ve ince ruhludur. Ama isyankârdır da. Dikkatleri üzerine çekmesini bilir ve dikkatler üzerinde kalır.

Kamusal organizasyonun gücü

Onun pek çok arkadaşının da sahip olduğu bir yetenektir bu. Ortalığı velveleye veren, dayanışma konserleri düzenleyen, Almanya'nın her yerinde otomobil konvoyları organize eden onlardı. #FreeDeniz hashtag'i her yerde gözler önündeydi.

Bu kamusal organizasyon gücü Alman siyasetinin de sorumluluk bilincinde hareket etmesini sağladı. Anlaşılan o ki tahliye günü öncesindeki gece dahi en üst politik düzeyde görüşmeler yürütüldü. Varılan anlaşmanın tam arka planını ise henüz kimse bilmiyor.