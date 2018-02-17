HABER

Yorum: Tehlike daha geçmedi

17.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

DW Baş Editörü Ines Pohl, Deniz Yücel‘in serbest bırakılmasının yarattığı sevince rağmen hapisteki diğer tutuklu gazetecilerin unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

Deniz'i uzun yıllardan beri tanırım. Onunla 6 yıl boyunca neredeyse her gün birlikte çalıştık. Manşetler ve en iyi ara başlıklar konusunda tartıştık. Bu her zaman keyif verici bir iş değildi. Ama hep yoğundu. Ve ben onun kendini işi ile özdeşleştirmesinden çok şey öğrendim. Deniz mükemmel, korkusuz ve gerçekten kendine özgü bir gazetecidir. Kalemi çok güçlüdür, o kendine özgü stili neredeyse şiirsel ve ince ruhludur. Ama isyankârdır da. Dikkatleri üzerine çekmesini bilir ve dikkatler üzerinde kalır.

Kamusal organizasyonun gücü

Onun pek çok arkadaşının da sahip olduğu bir yetenektir bu. Ortalığı velveleye veren, dayanışma konserleri düzenleyen, Almanya'nın her yerinde otomobil konvoyları organize eden onlardı. #FreeDeniz hashtag'i her yerde gözler önündeydi.

Bu kamusal organizasyon gücü Alman siyasetinin de sorumluluk bilincinde hareket etmesini sağladı. Anlaşılan o ki tahliye günü öncesindeki gece dahi en üst politik düzeyde görüşmeler yürütüldü. Varılan anlaşmanın tam arka planını ise henüz kimse bilmiyor.

Aradan geçen bir yıl iki gün sonra Deniz Yücel nihayet tahliye edildi. Haberi duyduğumda göz yaşlarıma engel olamadım. Bu özgür düşünceli insanı bu kadar gün ve gece boyunca tecritte parmaklıklar ardında tutmak!

Mutlu son değil

Deniz'in sevgili eşi Dilek ile özgür ortamda kucaklaşmasının ilk görüntüleri yayınlandığında birçokları mutlaka iç çekmeden edememiştir. Acı, Deniz'in adeta yüzüne oturmuştu. Tutukluluğu sırasında evlendiği eşine boğulmakta olan biri gibi sarılıyordu. Etkileyici bir mutlu son mu bu?

Aslında değil. Çünkü serbest bırakılmasından duyulan büyük sevince ve ferahlamaya rağmen bir noktayı unutmamalıyız: Deniz Türkiye'de tutuklanan 100'den fazla gazeteciden sadece biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tahliye ile yeni bir yumuşama dönemini açtığını umut edenlerin de anında akılları başına geldi. Deniz Yücel'in serbest bırakılma haberi daha çok tazeyken Erdoğan‘ın yargıçları başka 6 Türk gazeteciyi ömür boyu hapse mahkum ettirdi. Bu haber geldiğinde Deniz daha cezaevini terk etmemişti bile.

Mücadele noktalanmamalı

Bu gazetecilerin Alman vatandaşı olmamaları Alman hükümetinin diplomatik imkanlarını zorluyor. Ama bu durum sivil toplum kuruluşları açısından birincil derecede önem taşımamalı.

Geçen yıl boyunca Deniz'in serbest bırakılması için insanların gösterdiği çaba etkileyici ve belki biraz da süpriz bir durumdu.

Deniz'in tahliyesi ile bu mücadele noktalanmamalı. Dünya çapında 300'ün üzerinde kadın ve erkek gazeteci tutuklu, basın özgürlüğü için faaliyette bulundukları için bunlardan bazıları işkence de görüyor.

Ve tüm sevince ve rahatlamaya rağmen tam da bugün geçerli olan şudur: Yaptığı eleştirel görev nedeniyle tek bir gazeteci demir parmaklıkların ardında olsa bile uyarıları sürdürmekten, gazetecilerin özgürlüğü yönünde mücadele etmesi için siyasi göreve çağırmaktan vazgeçmemeliyiz. Eminim ki Deniz de şu an tam bunu arzu ediyordur.

Ines Pohl

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

İlginizi Çekebilir

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından ilk görüntüler

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

Selahattin Demirtaş’ın Tutukluluğu Devam Edecek

BM'den korkutan Suriye uyarısı

BM'den korkutan Suriye uyarısı

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.