Yorum: Tehlike henüz geçmedi

Sıkça rastlandığı gibi burada da bir iyi, bir de kötü haber var. Dağ, sancıdan kıvrandı ama sonunda sadece fare doğurdu. Beyaz Saray’ın kararından önce büyük tantana kopmasına rağmen, dünya kamuoyu ve İran için etkisi sınırlı kaldı. En azından şimdilik.

Bu da isabetli oldu. İran ile yapılan nükleer anlaşma, hiç şüphesiz son yılların en büyük diplomatik kazanımlarından biriydi. Uluslararası devletler topluluğu, ciddi krizlerin diploması yoluyla da çözülebileceğini gösterdi.Aynı zamanda “diplomasi silahının”, diğer seçenek olan “silahlı diplomasiye” nazaran çok daha iyi, insancıl ve ucuz olduğu da görüldü. Bu, sorunların çözüm yöntemine dair ders çıkarılması gereken bir deneyim. Örneğin Kuzey Kore ile devam eden nükleer anlaşmazlıkta.

Trump’ın çıkmazı

Beyaz Saray’ın, nükleer anlaşmadan şimdilik çekilmeme kararı vermesi, İran’a eskiden uygulanan yaptırımların en az 120 gün daha askıda kalması anlamına geliyor. Oysa daha geçen ekim ayında Trump aksi yönde karar vermişti. İran’ın, nükleer anlaşmanın koşullarına uymadığını savunan Başkan, meseleyi ABD Kongresi’ne havale etmişti. Kongre ise topu yeniden Beyaz Saray’a attı. Trump’ın önünde iki seçenek vardı: Müeyyideleri uygulamak ya da askıya almak. Başkan, ikinci seçenekte karar kıldı.