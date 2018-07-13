Yorum: Trump müttefiklerini usandırdı

Her ailede, geldiği davetlerde hep aynı saçmalıkları anlatıp sinir bozan bir akraba çıkar. Tanıdık diye ses çıkartılmaz ama kimse de onu ciddiye almaz. Ama böyleleri onun gibi dünyanın en büyük nükleer silah stokuna ve en güçlü ordusuna da sahip değillerdir. Dolayısıyla NATO devletleri ona kulak vermek zorundalar.

Yine de Donald Trump'ın NATO ortaklarının nezdinde sinir bozucu kategorisine girmesine ramak kaldı. Örneğin Almanya sabah Rusya'dan doğalgaz almasına öfkelenip, öğleden sonra ‘mükemmel ikili ilişkilerden' söz eden, gece yarısı Twitter'den zehir zemberek bir mesaj paylaşıp basın konferansında Almanya'yı öven birinden ne bekleyebilir? Buna baş döndürücü hızla hem ödüllendirme hem de cezalandırma denir.

Temcit pilavı gibi

ABD Başkanı hemen her zaman aynı şeyleri söylüyor. Yüzleri biraz değiştirse de konu NATO olunca her şeyi parayla ölçüyor. Müttefikleri daha fazla ödesin istiyor. Peki ya sonrası? Onu söylemiyor ama para görmek istiyor. Çoğu NATO ülkesinin 2014 yılında, yani o daha seçilmeden savunma harcamalarını önemli oranda arttırmaya başlamış olması onu ilgilendirmiyor. Trump körü körüne aynı şeyleri tekrarlıyor. Angela Merkel ve diğer hükümet başkanlarına ise, ‘tamam anladık, biz de bir şeyler yapıyoruz' mesajı vermekten başka seçenek kalmıyor.