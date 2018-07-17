Yorum: Trump zayıf kaldı

Riegert, Trump'ın dünya sahnesindeki rolünde yetersiz kaldığı görüşünde.Donald Trump, Rusya için iyi bir başkan. Ama ABD ve dünyanın geri kalanı için değil.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabı, Trump'ın yayımladığı bir mesajı "Katılıyoruz" diyerek yeniden paylaştı. Böylece bu açıklamaya doğrudan kendi mührünü basmamış oldu. Trump söz konusu tweet'te, ülkesiyle Rusya arasındaki kötü ilişkilerden "ABD'nin uzun yıllardır devam eden aptallığını" sorumlu tutuyordu. Rus gizli servislerinin Amerikan seçim kurulları ve siyasi partilerin bilgisayarlarını hack'lemesinden veya Putin'in Kırım’ı ilhak etmesinden ABD mi sorumluydu? Buna gülüp geçmek en iyisi. Ancak bu açıklamanın, Amerikan yakın tarihinin emsalsiz bir çıkışı olduğu da inkâr edilemez. Trump Helsinki’de Putin ile gerçekleştirdiği zirvede de aynı tezi öne sürerek kendini bu süreçten diskalifiye etmiş oldu.

Şimdiye kadar hiçbir ABD Başkanı böyle davranmamıştı. Zaten hiçbir Başkan'a böyle davranmak yakışmaz. Önemli olan, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray’daki bu beceriksiz ve gereğinden fazla değer verilen başağrısına daha ne kadar tahammül edeceği. Trump artık sürekli kendini yalanlayan yarı gerçek ifadeler kullanıp duruyor. Son birkaç günden örnekler verelim: Bazen NATO ABD'yi bitiriyor, bazen ABD NATO'yu çok seviyor. Bazen Çin, bazen Avrupa Birliği, bazen de her ikisi birden ABD'nin düşmanı oluyor. Önce Britanya'nın Brexit nedeniyle Avrupa Birliği'ni dava etmesi gerektiğini, hemen ardından da Theresa May'in en iyi arkadaşı olduğunu söylüyor. Almanya'yı önce Rusya'ya tutsak ediyor, sonra da Putin'in adil bir rakip olduğunu öne sürebiliyor.