Yorum: Trump'tan Rusya sürprizi

DW'den Michael Knigge'ye göre Trump'ın bu kararı almasının bir nedeni var.ABD Başkanı Donald Trump hafta başında birbirinden ayrı iki önemli karar aldı.

Trump onlarca Rus diplomatın sınır dışı edilmesi için talimat verip Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. ABD Başkanı eski bir Rus ajanıyla kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardında Kremlin'in olduğuna dair çıkan haberlere böyle tepki gösterdi.

Neden Trump'ın alışılmışın dışında tepki gösterdiği, sorusuna gelince. ABD Başkanı geleneksel Avrupalı ortaklarıyla aynı çizgide buluştu. Almanya, Fransa, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri de Büyük Britanya ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etti. Diğer taraftan Trump, Kremlin'e ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı pozisyon almış oldu.

Şimdiye kadar Atlantik aşırı ilişkilere fazla önem vermeyen ve Washington'ın geleneksel ortaklarını zamlı gümrük tarifeleriyle cezalandıran bir Başkan için bu adımın olağandışı olduğu söylenebilir.