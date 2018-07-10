Yorum: Türk demokrasisinin karanlık dönemi

Gunnar Köhne yorumunda Türk toplumunun bölündüğünü ve Avrupa’nın muhalefeti desteklemesi gerektiğini dile getiriyor.Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1990'lı yıllarda "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz” dediği rivayet edilir. 64 yaşındaki Erdoğan şimdi hedefine ulaştı. Devlet başkanı olarak kendi anayasasıyla ülkeyi sınırsız ve kararnamelerle yönetme yetkisiyle donatıldı. Parlamentonun neredeyse hiç önemi kalmadı. Bundan böyle yargıç, bakan ve öğretmenleri Erdoğan atayıp, Erdoğan görevden alacak. Hafta sonunda işten attırttığı 18 bin kişi onun azlettiği son devlet görevlileri olmayacak.

Mısır ve Rusya gibi bir Türkiye

100'üncü yaşına yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman kusursuz bir demokrasi olmadı. Ancak yetkilerinin parlamentonun elinden alınmasıyla Türkiye de Mısır ve Rusya gibi devletlerin arasına katıldı. Ancak tek bir farkla: Türkiye'deki muhalefet marjinal değil ve halkın neredeyse yarısını temsil ediyor.