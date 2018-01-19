Yorum: Türkiye kapıyı çalıyor

Türk hükümeti Almanya'ya karşı sözlü açıklamalarını yumuşatıyor. Türkiye'den üst düzey politikacılar ve medyanın güçlü bir biçimde Almanya karşıtı açıklamalar yaptığı zamanlar geride kalmış görünüyor. Hatırlatmak gerekirse Türkiye, Almanya'ya Nazi yöntemlerini uyguladığı ve terörizmi desteklediği suçlaması yöneltmişti.

Türkiye yavaş yavaş bunlarla kendine zarar verdiğini anlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Sigmar Gabriel'le yakınlaşma arayışında ve Gabriel, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede konuğuna Türk çayı ikram ederek zekice davrandı. Gabriel bunu yaparak Almanya'nın nasıl davranacağını bildiğini göstermek istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakan Merkel'i Türkiye'ye davet etti ve bu hafta çarşamba günü Berlin ve Ankara arasında hükümetler arası görüşmeler başladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşmeye dönülmüş değil. Alman hükümeti Türkiye'de 11 aydır hakkında iddianame hazırlanmaksızın cezaevinde tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel serbest bırakılmadan, normalleşmenin olmayacağını açık biçimde ifade etti. Türkiye Ulm kentinden gazeteci Meşale Tolu ve diğer Alman vatandaşlarını serbest bıraktı. Yine de Türkiye'deki cezaevlerinde hala siyasi gerekçelerle tutuklu Alman bulunuyor.