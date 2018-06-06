Yorum: Zschäpe için mantıklı savunma

DW'den Marcel Fürstenau'ya göre, bu talebin aşırı sağcı terör zanlısına bir yararı olmayacak."Beate Zschäpe katil değil, terörist değil." Avukatların savunmalarında sarfettiği bu ifade kulağa bir provokasyon gibi geliyor, NSU'nun öldürdüğü ya da yaraladığı kurbanlarla alay edilmesi gibi. Buna rağmen Zschäpe'nin mahkeme tarafından görevlendirilen avukatlarının dün başladığı perşembeye dek sürmesi beklenen savunma, kendi içinde mantıklı ve tutarlı.

Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm Beate Zschäpe'yi NSU davasının başladığı 2013 Mayıs'ından beri savunuyor. Mathias Grasel ve Hermann Borchert ise 2015 yazından beri. Sorun şu: Yeni ve eski avukatlar farklı stratejiler izliyor.

Strateji değişikliği zahmete değmez

Zschäpe'nin avukatları dava yeni başladığında 43 yaşındaki müvekkillerine susmalarını tavsiye etti. Neden iki buçuk yıllık suskunluğun ardından 2015 Aralık ayında ifade verdiği ise hala bir sır. Belki de bunun nedenini Zschäpe'nin daha sonra savunmasını üstlenen iki avukat Grasel ve Borchert biliyordur. Zschäpe onlara güveniyor, daha önce savunmasını yapan üç avukatıyla artık konuşmuyor. Davalı ile savunmasını ilk olarak üstlenen üç avukatı arasındaki güven ilişkisi tamamen sarsıldığı için azledilmeleri amacıyla mahkemeye dilekçe verdi.