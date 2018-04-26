YouTube'dan 'İsrail şiddetini gösteren video'ya sansür

Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi YouTube'un, Filistinli Sana Kassem'in "Gazze gettoları yıkıma direnirken İsrail öldürmek için ateş ediyor" başlıklı videosunu 22 Nisan tarihinde yayından kaldırdığı bildirildi.

Başta ABD'de yaşayan Yahudi Profesör Norman Finkelstein olmak üzere videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren çok sayıdaki başvuru üzerine YouTube, 25 Nisan'da aynı videoyu yaş sınırlaması koyarak yeniden yayınladı.

"GAZZE'DEKİ TÜM ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLENE KADAR BEKLEYECEKLER"

Söz konusu videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren Profesör Finkelstein, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öldürülen çocuklarla ilgili videoları YouTube'un kaldırdığını pek görmediğini dile getirdi.

Finkelstein, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail tarafından öldürülene kadar sabırla bekleyecekler, ondan sonra bu videoyu yeniden yayınlayacaklar." ifadelerini kullandı.

YENİDEN PAYLAŞIMDA "YAŞ SINIRLAMASI"

AA'ya yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra YouTube'a yaptığı başvuruya cevap alan Finkelstein, söz konusu videonun, "tüm yaş gruplarına uygun olmayan" kategoride görülerek yaş sınırlamasıyla yeniden yayına konduğunu belirtti.