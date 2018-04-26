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YouTube'dan 'İsrail şiddetini gösteren video'ya sansür

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 02:27 | Son Güncelleme

YouTube'un, İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri hedef alan şiddetini gözler önüne seren videoyu kaldırması tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine video, yaş sınırlaması getirilerek 3 gün sonra yeniden yayına alındı.

YouTube'dan 'İsrail şiddetini gösteren video'ya sansür

Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi YouTube'un, Filistinli Sana Kassem'in "Gazze gettoları yıkıma direnirken İsrail öldürmek için ateş ediyor" başlıklı videosunu 22 Nisan tarihinde yayından kaldırdığı bildirildi.

Başta ABD'de yaşayan Yahudi Profesör Norman Finkelstein olmak üzere videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren çok sayıdaki başvuru üzerine YouTube, 25 Nisan'da aynı videoyu yaş sınırlaması koyarak yeniden yayınladı.

"GAZZE'DEKİ TÜM ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLENE KADAR BEKLEYECEKLER"

Söz konusu videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren Profesör Finkelstein, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öldürülen çocuklarla ilgili videoları YouTube'un kaldırdığını pek görmediğini dile getirdi.

Finkelstein, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail tarafından öldürülene kadar sabırla bekleyecekler, ondan sonra bu videoyu yeniden yayınlayacaklar." ifadelerini kullandı.

YENİDEN PAYLAŞIMDA "YAŞ SINIRLAMASI"

AA'ya yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra YouTube'a yaptığı başvuruya cevap alan Finkelstein, söz konusu videonun, "tüm yaş gruplarına uygun olmayan" kategoride görülerek yaş sınırlamasıyla yeniden yayına konduğunu belirtti.

YouTube'dan aldığı cevabı kamuoyu ile paylaşan Yahudi Profesör, "YouTube, Gazze videosunu yeniden paylaştı, ancak videoyu pornografi olarak tasnif etti" değerlendirmesini yaptı.

Buna göre kullanıcılar, söz konusu videoya ancak YouTube'a kullanıcı adlarıyla giriş yaptıktan ve yaşlarını teyit ettikten sonra ulaşabiliyor.

Sana Kassem'in 4 dakika 40 saniyelik videosunda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde gösteri yapan Filistinlileri hedef aldığı olaylar kısaca anlatılıyor.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırındaki gösterilerin başından bu yana 41 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 4 bine yakın gösterici yaralandı.

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