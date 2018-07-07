YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

Seyahat ettikleri yerlerde yaşadıkları maceraları görüntüleyerek YouTube'da yayınlayan High On Life grubunun üyeleri Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper, British Columbia eyaletindeki Shannon Şelalesi'nden düşerek yaşamını yitirdi.
Polis, 3 maceraperestin şelalenin döküldüğü yerde yüzerken kontrolü kaybederek 30 metreden düştüğünü açıkladı.
High On Life grubunun YouTube'de 1,1 milyon takipçisi ve 500 binden fazla abonesi bulunuyor.
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