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YouTube Genel Merkezi Binasında Silah Sesleri

03.04.2018 23:36 | Son Güncelleme

California San Bruno’daki YouTube genel merkezi binasında silah sesleri duyuldu. Bina polis gözetiminde boşaltılıyor. Polis, Twitter’dan yayınladığı mesajında bölgeden uzak durulması çağrısı yapıyor

YouTube Genel Merkezi Binasında Silah Sesleri

California San Bruno’daki YouTube genel merkezi binasında silah sesleri duyuldu. Bina polis gözetiminde boşaltılıyor. Polis, Twitter’dan yayınladığı mesajında bölgeden uzak durulması çağrısı yapıyor.

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