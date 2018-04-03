California San Bruno’daki YouTube genel merkezi binasında silah sesleri duyuldu. Bina polis gözetiminde boşaltılıyor. Polis, Twitter’dan yayınladığı mesajında bölgeden uzak durulması çağrısı yapıyor.
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 0 yorum