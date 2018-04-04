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Youtube genel merkezine silahlı saldırı

04.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

YouTube'un Kaliforniya'daki genel merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı.

Youtube genel merkezine silahlı saldırı

Saldırgan ise olayın ardından intihar etti.Video platformu YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezinde dün silahlı bir kişinin dört kişinin yaralanmasına yol açtıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

San Bruno kentinde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren kentin emniyet müdürü Ed Barberini, saldırganın cesedini YouTube binasının içinde bulduklarını söyledi. Barberini, saldırganın kimliği bilgi vermedi.

Polis, 36 yaşındaki bir yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırı sonrasında YouTube binasında çalışan yüzlerce kişi binadan çıkarıldı. Polislerin binayı aramasından yeni bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

Terör saldırısı olmadığı sanılıyor

Yetkililer bir terör saldırısının söz konusu olmadığı görüşünde. Amerikan basınına yansıyan haberlerde saldırganın erkek arkadaşını hedef aldığı belirtiliyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın olayın San Bruno polisi tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

Google'dan açıklama geldi

YouTube'un bağlı olduğu arama motoru Google şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yaşananları korkunç bir şiddet saldırısı olarak nitelendirdi. Çalışanların şokta olduğunu belirten Pichai, "çalışanlarına bu inanılmaz trajediyi atlatmak için destekte bulunacaklarını" belirtti.

YouTube sözcüsü Chris Dale de "Bu Youtube ailesi için üzücü bir gün" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaparak dualarıyla saldırıya uğrayanların yanında olduğunu belirtti ve operasyonu yürütenlere teşekkür etti.

dpa/NS,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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