YouTube saldırganının ailesi polisi önceden uyarmış: Poligona gidiyor

Saldırıdan önce Aghdam'ın bölgedeki bir atış poligonuna gittiğinin tespit edildiğini söyleyen Barberini, Aghdam'ın saldırıda 9 mm'lik bir tabanca kullandığını doğrulayıp, silahın kendisine kayıtlı olduğunu belirtti. Barberini, saldırıdan önce Aghdam'ın arabasını bölgedeki bir iş yerine park ettikten sonra, YouTube'un ana merkez kampüsüne bir otopark garajını kullanarak giriş yaptığının belirlendiğini dile getirdi.

Ancak, saldırıdan önceki gece Kaliforniya'nın kuzeyindeki Mountain View kenti polis ekipleri tarafından Aghdam'ın arabasında uyurken tespit edildiğini aktaran Barberini, bunun ardından Aghdam'ın kayıp listesinden çıkartıldığı bilgisini paylaştı.

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, düzenlenen basın toplantısında, Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego şehrinde yaşayan Aghdam'ın ailesinin pazartesi günü San Diego polis departmanını arayarak kendisinin cumartesi gününden beri "kayıp olduğunu" söylediklerini ifade etti.

Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Bruno kentinde dün meydana gelen, 4 kişinin yaralandığı ve şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın da öldüğü saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Aghdam'ın bütün sosyal medya hesaplarının soruşturma kapsamında incelendiğini vurgulayan Barberini, Aghdam'ın YouTube'un politikalarını ve uygulamalarını eleştirdiği için saldırıyı gerçekleştirdiğine inanıldığını söyledi. Barberini, olayda şu anda başka bir şüphelinin olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, federal yetkililer, Kaliforniya eyaletinin güneyinde şüpheliyle ilgili olduğu tahmin edilen iki evde arama yürüttüklerini bildirdi.

BABASI VE ERKEK KARDEŞİ POLİSİ UYARMIŞ

Bu arada ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Aghdam'ın babası Ismail Aghdam'ın kızının kayıp olduğunu bildirmesinin ardından, polise YouTube'un ana merkezine gidebileceğini çünkü şirket hakkında sürekli şikayet ettiğini ve firmadan "nefret ettiğini" söylediğine yer verildi.

Haberlerde, Aghdam'ın erkek kardeşi Shahran Aghdam'ın da kız kardeşinin Mountain View kentinde olduğunun öğrenilmesinin ardından, buranın YouTube ana merkezine yakın olması nedeniyle polisi uyardığı vurgulandı.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

San Francisco General Hastanesinden dün yapılan açıklamada ise yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Tedavi altındaki diğer bir kişinin de olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bildirildi.

(AA)