YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden kadının "şüpheli kişi" olduğu bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi. Şüphelinin kimliğinin Nasim Aghdam olduğu açıklanırken, Aghdam'ın binanın iç avlusunda tabancayla ateş açtıktan sonra intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin durumunun kritik, diğer ikisinin ise ciddi olduğu açıklandı. Bir kişinin ise ayak burkması benzeri bir sakatlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. SALDIRGANLA İLGİLİ İLGİNÇ DETAYLAR



39 yaşındaki saldırgan Nasim Aghdam ile ilgili de ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırganın babası, daha önce kızının şirketten nefret ettiğini polise bildirdiğini söyledi. Baba Aghdam, bir gün önce kayıp başvurusu yaptığı kızını saldırının gerçekleştiği sabah arabasında uyurken bulduğunu söyledi.

Kendi web sitesinde kendisini atlet, vegan ve sanatçı olarak tanımlayan saldırgan Aghdam'ın Youtube'a yönelik şikayetleri de dikkat çekiyor. Birçok Youtube kanalı bulunan Aghdam'ın yaptığı paylaşımlarda, şirkete yönelik eleştiriler yönelttiği görülüyor. Aghdam'ın, "Ayrımcılığa uğruyorum ve Youtube'da filtreleniyorum. Ve ben tek değilim." ifadelerini kullandığı, bir başka paylaşımında ise "Hedef alınan kullanıcıların videoları filtreleniyor, bu nedenle insanlar videoları zor görebiliyorlar. Youtube'da ve diğer video paylaşım sitelerinde eşit büyüme fırsatı yok. Onlar isterse büyüyebilirsiniz" diyor. Google CEO'su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, Youtube merkezinde yaşanan saldırıyı 'korkunç bir şiddet olayı' olarak tanımladı. Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü. YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ÖLEN KADIN "ŞÜPHELİ"



San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi. Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı. Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi. San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. ABD basınında, tedavi altına alınan 4 kişiden birinin, olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bilgisine yer verildi. Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Nisan 2018 TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla." yorumunda bulundu.