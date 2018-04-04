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YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. San Bruno polisinin açıklamasına göre, YouTube'un ana merkez kampüsünde yaşanan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın arından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden kadının "şüpheli kişi" olduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi.

Şüphelinin kimliğinin Nasim Aghdam olduğu açıklanırken, Aghdam'ın binanın iç avlusunda tabancayla ateş açtıktan sonra intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin durumunun kritik, diğer ikisinin ise ciddi olduğu açıklandı. Bir kişinin ise ayak burkması benzeri bir sakatlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

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SALDIRGANLA İLGİLİ İLGİNÇ DETAYLAR

39 yaşındaki saldırgan Nasim Aghdam ile ilgili de ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırganın babası, daha önce kızının şirketten nefret ettiğini polise bildirdiğini söyledi. Baba Aghdam, bir gün önce kayıp başvurusu yaptığı kızını saldırının gerçekleştiği sabah arabasında uyurken bulduğunu söyledi.

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Kendi web sitesinde kendisini atlet, vegan ve sanatçı olarak tanımlayan saldırgan Aghdam'ın Youtube'a yönelik şikayetleri de dikkat çekiyor. Birçok Youtube kanalı bulunan Aghdam'ın yaptığı paylaşımlarda, şirkete yönelik eleştiriler yönelttiği görülüyor.

Aghdam'ın, "Ayrımcılığa uğruyorum ve Youtube'da filtreleniyorum. Ve ben tek değilim." ifadelerini kullandığı, bir başka paylaşımında ise "Hedef alınan kullanıcıların videoları filtreleniyor, bu nedenle insanlar videoları zor görebiliyorlar. Youtube'da ve diğer video paylaşım sitelerinde eşit büyüme fırsatı yok. Onlar isterse büyüyebilirsiniz" diyor.

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Google CEO'su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, Youtube merkezinde yaşanan saldırıyı 'korkunç bir şiddet olayı' olarak tanımladı.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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ÖLEN KADIN "ŞÜPHELİ"

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.

Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı.

Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.

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San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

ABD basınında, tedavi altına alınan 4 kişiden birinin, olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla." yorumunda bulundu.

Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti.

GOOGLE CEO'SUNDAN YOUTUBE ÇALIŞANLARINA MESAJ

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, YouTube çalışanlarına gönderdiği mesajda, şirketin yerel yetkililer ve hastanelerle koordineli çalıştığını bildirdi.

Olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayan Pichai, yaralıların ve ailelerinin desteklenmesi için her şeyin yapıldığını vurguladı.

Pichai mesajında, "Şu anda birçoğunuzun şokta olduğunu biliyorum. İlerleyen günlerde, Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes bir araya gelerek Susan (YouTube CEO'su Susan Wojcicki) ve YouTube takımına destek vermeli." ifadelerini kullandı.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki de kendi Twitter hesabından, "Bugün YouTube'da silahlı bir kişinin bulunmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu tarif etmeye kelimeler yetmez." mesajını paylaştı.

Wojcicki mesajında, olayda yaralanan ve etkilenen kişilere destek verildiğini belirterek, "Aile olarak bir araya gelip iyileşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bin çalışanı yer alıyor.

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