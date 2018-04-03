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YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silah sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 23:28 | Son Güncelleme

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı.

YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silah sesleri

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yetkililer sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi. San Bruno polisinden yapılan açıklamada, YouTube'un ana merkez kampüsünde silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk etmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.

Reuters, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

YOUTUBE

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülerde, binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube silah saldırı Kaliforniya

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