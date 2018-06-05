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YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç kararının detaylarını açıklamasının ardından YPG'den çok önemli bir açıklama geldi.

Fransız Haber ajansı Agence France-Presse'in aktardığına göre YPG 'askeri danışmanlarını' Menbiç'ten çekeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Menbij

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