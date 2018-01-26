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YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 20:20 | Son Güncelleme 6 saat önce

PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski ABD'li asker Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon öldü.

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü bildirildi.

PYD- YPG’ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü belirtildi. ABD’li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:

"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı’nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD savaş YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
oooooowwww conin birini avlamışlar ... ;))) Yaşasın Türk Ordusu... Yaşasın Türk Milleti...
Hesapta ""ABD nin ESKİ Özel Kuvvetler Askeri" yersen ne eskisi.Eğitim veren elemanlardan biridir Elleriniz Dert Görmesin Aslan Parçaları Allah yar ve yardımcınız olsun
Palermo sen Türk değilsin değil mi?
@muratfitil SEN! Türk Ordusu AFRİN e girdiğinde "_ABD Askeri Münbiçte...SIKIYOSA Münbiç e Girin " demiştin haberi okudunmu len İYİPartinin Trol İTİ ) o günde söylemiştim "Sen bir Alçaksın" Ve her zaman söylerim "İT İTTİR..Milliyeti olmaz" Bana gelince Elhamdulillah Müslüman Türk evladıyım
Canın cehenneme... darısı diğer pisliklere!
Türk'ün karşısına çıkan o sonu hesaplamış olmalı yapacak bir şey yok
ABD li Rus başka başka ülkelerden gelipte burda eline silah alıp sivili masumu vurmak öldürmek için ne yaptığını bilmeden neden orda olduğunu anlamadan,parayla tutulmuş bir çokk kişi soysuz vardır bunların içinde,,,Allah ım can almaya gelenler can versin inş.hainler.soysuz kalleşler yıllarca kalleşlikle ihanet ettiler,hem vatana hem millete,,,terörist seviciler de destekledikleri teröristlerle geberip gitsin inş.Allah ım müslümanları Vatan Bayrak Ezan için yaşayanları her daim koru Rabbim,,,Aminnn
GEBERTİLDİ diye yazacaksınız,,,,RABBİM sayılarını ARTTIRSIN,,,,
ateşin bol olsun
bu ölmüş leşi bayrağıyla birlikte abd ye postalasınlar....
Elinize sağlık çoçuklar.pislikleri bir bir yok edin.Tüm dünya bir oldu ülkemize var güçleri ile saldırmaktadırlar.
Bİ LES GEBERDI AMERIKA TURKIYENIN BAS DUSMANIDIR
Ahahahaha Allahım güldüm ve keyiflendim . yaşasın Türk ordusu
Gebermiş inşallah geberenlerin sayısı artar
Eşşek cennetine,bir eşşek daha.
FARE SURATLI SIRTLAN LARA YABANCIDA EKLENMİŞ FARWLERE ÖLÜM,, BAŞKA YOLU YOK, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
BAK ALÇAĞA ŞEHİT YAZMIŞ.HRISTIYANIDAN NE ZAMAN DIR ŞEHİT OLUYOR.ONLAR SİZ TERORİSTLER GİBİ PARASINI ALIR ANASINI DAHİ SATAR .
Hahhaah aman ha cehapeli yoldaşları duymasın hemen ziyerete USA e giderler !!! Burada abd lileri öldürüyor Türk ordusu diye :)
Yolunuza ışık tutan leşler olacak.Türkün gücünü göreceksiniz.
hahahah :)) bir arkdaş sizi kandırmış o foto amerikalı sniper filminden alınan foto nasılda sıkışmışssınız hahaha
elleriniz dert görmesin kahraman yiğitlerimiz.
FARE SURATLILARA YABANCIDA EKLENMİŞ FARELERE ÖLÜM,, BAŞKA YOLU YOK, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ypg bence yalan bir tweet atmış, Türk Ordusu ile abd’yi karşı karşıya getirmek istiyorlar
siz gidip oradaki şalvarı tezeklileri eğitin bir avuç kokuşmuş pisliği siyonistlerin hayalleri için eğitin ve sürün üstümüze ..böyle bulun belanızı hepiniz
abd vatanımızı bolmek icin elinden geleni yapsada boşuna bu vatan icin canını vermeyecek bi türk yok bunun farkında değiller ama bilmiyorlar ki çanakkale ruhu dedelerimizden bize miras en yakın zamanda bunu onlara göstereceğiz tıpkı ingilizler gibi fransız lar gibi yunanlılar gibi onlarida bozguna uğratacaz ALLAH'ın izniyle...
atın bir çukura kurda çakala leş olsun.Amerikanın canı cehenneme dünyanın emperyal sömürü devleti.
özel kuvvetmiş heber soysuz
Ne olacağını sanıyordunuz lanet olası pislik herifler.
gebersin
haberin sonunda (şehit namirin) yazmış kürtçe bir cümle bu anlamida şehitler ölmez oluyor ?
gebersin onun bunun çocuğu cenaze törenini havellerle abd baskanı zozik turump kaldırsın
Güle güle edie:)
Esas şuçlu bu beyinsizler değil esas şuçlu bnları tuvalet kağıdı gibi kullanan bir abd iti gebermiş oh ne güzel.Darısı tüm abd ye
Savaşta bozguna uğramanın ne demek olduğunu anlamanın en iyi yolu Türk ordusuyla savaşmaktır.
Bunları gebertip listeleyelim. Yarın masada lazım olur. Nato ymuş muttefikmiş. Hikaye
ABD özel kuvvetlerindenmiş, paşası olsan ne yazar teröristsen. Hepsini temizleyin kardaşlarım. Bizi göndermediler o tarafa ama bekleriz sıramızı burada.
Hani afrinde abd nin işi yoktu. Valla bu ABD Türkiyenin enbüyük dış problemi oldu
kahrolası fedareller
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