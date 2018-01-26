YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

Terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü bildirildi.
PYD- YPG’ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü belirtildi. ABD’li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:
"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı’nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."
İHA
Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil
ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor
Son dakika Hatay'a roketli saldırı
Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!
Okuyucu Yorumları 38 yorum