HABER

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 07:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılan bir İngiliz, The Times gazetesine konuştu. İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuşan İngiliz YPG üyesi, Afrin'de Türkiye'yi durduramayacaklarını bildiğini söyledi.

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

BBC Türkçe’nin The Times’dan aktardığına göre, Huang Lei adlı Çin kökenli İngiliz, Afrin'de YPG'ye katılan beş İngilizden biri.

15 yabancı ile birlikte ilk çarpışmalardan kurtulduklarını söyleyen YPG’li Lei, Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla PKK’nın Suriye kolu YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını belirtti.

İngiliz YPG’li Lei, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var" dedi ve ekledi:

"Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Ama ben ve birliğim direneceğiz. Bu savaşı kazanamayacağız. Ama en azından savaşın durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. En azından bombardımanı durdurmak için."

Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'

24 yaşındaki Huand Lei, Çin'de doğduktan sonra ergenliğinde İngiltere'ye göçmüş ve Manchester'da eğitim görmüştü. Lei üç yıldır Suriye’de PKK’nın Suriye kolu YPG saflarında…

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itirafAA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG Afrin

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Okuyucu Yorumları 29 yorum
yeni mi anladın İngiliz bu şanlı ordu senin dedelerine diz çöktürdü.
al işte bir AKP yalakası daha.çin kökenli ingiliz ypgli alçak.
sen beynini yemişsin,akp düsmanligi yaparak insanlarin kafasini karistiramazsin,yemiyoruz arakadaş bu saatten sonra vallahi tokuz
zorunami gitti? Ingiliz'e bile AKP diye hakaret eden yobaz kafa..
@ademtoyan sen ne içtin sabah sabah yaa
@ademtoyan Toz kaldırmadan yaylan bakalım hadee...
@ademtoyan ERMENİSİN ANLADIK TOYAN
senin orda isin ne la ingilaz
paralı eşşek !
kactığınızı kim söyledi afrinde nerelere gidiyor hangi sığınaklara dehlizlere gittiğiniz tesbit icin bilerek kacmanıza göz yumuldu hedefler artık imha aşamasında..
''Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası.'' (Huang Lei) Bu söz bile yüce Türk milletinin ordu millet karakterini özetlemiyor mu ? Biz içte birbirimizle uğraşsak bile mevzubahis vatan olduğunda topyekün bir arada savaşa giren dünyada örneği olmayan yüce bir milletiz. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
zaten sonuç belli..teröristlerle bir ülkenin ordusu çarpışıyor..kim desteklerden desteklesin sonuç bariz ortada türk ordusu ezer..dengimiz değiller ve abartmaya gerek yok..önemli olan birlik olabilmek..bir chp li olarak akp nin algısına kapılmayın inadına bölünmeden birlik kalalım..birlik olursak feriştahı gelse..gıdıklar sadece..
bk yemeyemi geldin taa çinden
bekle LEİ geliyoruz.....belki bugün belki bugündende yakın artık açıklama yapamayacaksın....RABBİMİN CEHENNEMİNDEKİ LOCANA GÖNDERECEKLER SENİ MEHMETLER.....
siz kimsiniz ki ey ingiliz köpekleri elbette durduramayacaksınız harekat 2 , 3 günde biterdi ama sivil kaybı olmasın diye uğraşan bir ordu var karşınızda sivil kaybını düşünecek kadar şevkatli ama zalime de kan kusturacak kadar da aslan yürekli bir ordu bu laleler kesin askerimizle karşılaşmamış bir yerlerde gizleniyordur karşılaşsalardı çoktan gebermişlerdi
ben ajanim diyor benim arkamda emperyalizim var diyor . ama içerdeki bazi hain HOCA bozuntulari da ATATÜRK e hakaret etiyor.
kaçma sadece yorgun öleceksin
Bunlar ölmeyi unutmuş hatirlatmaya gidiyoruz .hehehe
su uyur düşman uyumaz yine 4 koldan saldırmaya başladılar, ingiliz fransız yunan ama kökünüzü kazıyacağız
bunun canli yakalanmasini gönülden istiyorum insallah elimize geçer ve tek tek parçalara ayiririz.
bu paralı askerler sırf insan öldürmek özelliklede müslüman öldürmek için katılıyorlar bu ordulara.
Haberin aslı şu linkte . http://www.bbc.com/news/uk-42799284 Çeviriside burada https://translate.google.com.tr/translate?sl=en&tl=tr&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-42799284&edit-text=
Sansür cezam bitti ise şunu yayınlayın. Türklerle savaşmayan savaştım demesin.
BİZE ÇILGIN TÜRKLER DERLER... KARŞIMIZDA KİM OLURSA OLSUN... AYAĞA KALKMAMIZ YETER... ONA GÖRE HERKES AYAĞINI DENK ALSIN... YOKSA ..... YAPARIZ... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... NE MUTLU ATATÜRKÇÜYÜM DİYENE... YAŞASIN TÜRK MİLLETİ...
kaçta kıçını kurtar dallama
okuyup kendiniz değerlendirirsiniz
tarihteki bir oyuna benzettim. Osm, yanlış hatırlamıyorsam bir balkan ülkesine savaş ilan ediyor ve diğer ülkeler karışmak istemeyip osm kesin zaferi olacak diyorlar, hatta osm aşırıya kaçma gibi şeyler iletiliyormuş. Bu durumun havasına girmesini sağlamışlar diğer ülkeler. Sonuç olarak güçsüz balkan ülkesi rehavete kapılan osm ve yöneticilerini yenilgiye uğratmış. Aynı yorumu duyar gibiyim. Kesinlikle rehabete kapılınmamalı. Çünkü ing. alman, abd, fransa ve rusya silah yardımı yapıyor hükümet kesin yenecez diye şımarıp gerekli adımları zamanında atın ki zor duruma sokmayalım mehmetçiği.
Lei sana ne içirdiler oğlum bile bile ölüme gidiyorsun manyakmısın oğlummmm
Şerefsizler terörist seviciler,ola ola terörist destekçisi mi oldun satılmışlar.Söz konusu Türkiye ye karşı gelmek olunca bütün kalleşler birleşiyor.Onlar için Önemli olan Türkiye yok olsun,ondan sonra rahat yaşıcaklarını sanıyorlar.Bilmiyolar ki Türkiye var oldukça Dünya huzur bulur ve rahat olur.Dünya da Türkiye ve Türk Milletinin varlığı Dünya da ki herkesin yaşama sebebidir.Türkiye ve Türk Milleti Kıyamete kadar var olacaktır.Ya da Türkiye ve Türk Milleti olmassa Kıyamet kopacaktır.Dünya Alemi son bulacaktır.Onun için dir ki Allah Türkiye ve Türk Milletini koruyor,her daim de korusun.Aminn
Diğer Haberler
Altan Kardeşler ve Ilıcak'a Müebbet Hapis Cezası

Altan Kardeşler ve Ilıcak'a Müebbet Hapis Cezası

Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

AB'yle Vize Serbestisi Müzakeresi Başladı

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.