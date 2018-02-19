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YPG'lileri büyük korku sardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

YPG’liler, olası bir Türkiye müdahalesi nedeniyle sınır hattındaki binaları boşalttı. Teröristlerin Kamışlı’nın iç bölgelerinde hendek kazıp, barikat kurduğu ve mahalle mahalle gezerek militan topladığı öğrenildi .

YPG'lileri büyük korku sardı!

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde terör örgütü YPG’lilerin, olası bir Türkiye müdahalesi nedeniyle sınır hattında bulunan binaları boşalttığı, kentin iç kesimlerine hendekler kazıp, barikatlar kurduğu ve mahalle mahalle dolaşıp militan topladıkları öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” sürerken, Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı bölgesini işgal altında tutan YPG’lileri korku saldı. Buradan çok sayıda teröristi “Zeytin Dalı Harekatı”nın başlamasıyla birlikte Afrin’e kaydıran terör örgütünün, olası bir Türkiye müdahalesi düşüncesiyle sınır hattındaki binaları boşalttığı ve tuzaklama yaptığı öğrenildi.

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Gerek Nusaybin’deki hendek ve barikat operasyonu sırasında gerekse sonrasında Türkiye’ye doğru kazılan tünellerin bulunduğu Kamışlı’nın iç kesimlerine ise hendeklerin kazılıp, barikatların kurulduğu belirtildi.

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Bazı teröristlerin sivil kıyafetleriyle sınır hattında devriye attığı ileri sürülürken, bazılarının da mahalle mahalle gezip militan topladıkları, çocuk ve gençleri zorla ailelerinden aldığı bildirildi. Zorla alınan çocuk ve gençlere, Kamışlı’da bulunan kampta silahlı eğitim verildiği öğrenildi.

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Öte yandan, terör örgütünün kente flamalar ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astığı görüldü. Kentin sınır hattındaki sessizlik ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
mardin YPG

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sıra orayada gelecek üç beş zibidi fistan giyip devlet kuracakmış.vur mehmedim vurr
bir bilende çıkıp şunu demiyorki,rejim afrine girerse biz napıcaz.savasıcakmıyız gerimi dönücez.
savulun bıre kafirler türk ordusu geliyor o çpk güvendiğiniz amerika bile kurtaramıyacak sizleri
ölmeden gidin sizi koruduğunu söyleyen abd den hesap sorun bence bok yoluna gidiyorsunuz çıkışıda çareside yok el fatiha teröristler, şimdiden mezarınızı hazırlayın.
Bizim tosunlar galiyor fistanlarını giyip beklesinler.....
Yavaş yavaş fistanlarını giysenler malum bizimkilerin affı yok
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