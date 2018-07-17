YPG Menbiç’ten Çekildi mi?

YPG üyelerinin Menbiç’ten çekilip çekilmediği konusunda Türkiye ve ABD’den çelişkili açıklamalar geliyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan bir yetkili, YPG’nin Menbiç’ten çekildiği yönünde güvenceler aldıklarını bildirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı ise, bu gelişmeye yönelik haberleri yalanlamıştı.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkiliyse, “Kenti terk ettikleri yönünde bize teminatlar verildi” dedi.
Türkiye ve Amerika geçen ay Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Menbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve Amerika arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşma, Kürt milislerin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörülüyor. İki ülkenin askerleri, yaklaşık bir aydır Menbiç çevresinde koordineli ama birbirinden bağımsız devriye misyonları yürütüyor.
Menbiç Askeri Konseyi, son Kürt grupların pazar günü kasabayı terk ettiğini ve kontrolu yerel güçlere bıraktıklarını açıklamıştı. Ancak bu açıklamaya Türkiye’den yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı, “PYD/YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine” ilişkin verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve bu sürecin hale devam ettiğini belirtti.
IŞİD’li Mücadele Koalisyonu’nun eski sözcülerinden Albay Sean Ryan ise Amerika’nın Sesi muhabirinin bir sorusunu yanıtlarken, CENTCOM yetkilisinin sözlerine destek verdi.
Ryan, “Ben geçen hafta oradaydım ve bölgede hiçbir YPG’li görmedim” dedi.
Menbiç anlaşmasının YPG’nin bütün Suriye’den değil Menbiç’ten çekilmesini öngördüğüne dikkati çeken Ryan, Menbiç’le alakalı sürecin çok iyi işlediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde Menbiç konusunda ortak bir yol haritası kullanılmasının önemini vurguladığı belirtilmişti.
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