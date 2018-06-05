YPG Menbiç’ten Çekiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’da Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşmesinin ardından YPG, askeri danışmanlarının Menbiç’ten ayrılacağını açıkladı

Yayınlanan açıklamada, YPG savaşçılarının Kasım 2016’da Menbiç’ten çekildiği ancak askeri danışmanların Menbiç Askeri Konseyi’yle çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, YPG’nin Menbiç halkının desteğe ihtiyaç duyması halinde çağrıya yanıt vereceği de kaydedildi.

Menbiç konusunu Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla haftanın ilk gününde Washington’da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç’ten çekilmekte olan YPG’lilerin silahsızlandırılacağını kaydetti.

Pazartesi günkü Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesinde iki ülkenin Menbiç konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.

Antalya’da konuşan Çavuşoğlu, yol haritasının 10 gün içinde uygulamaya başlayacağını ve 6 ay boyunca uygulanacağını kaydetti. Çavuşoğlu, söz konusu modelin Rakka, Kobani ve YPG’nin kontrolündeki diğer bölgelerde deuygulanması gerektiğini de söyledi.

