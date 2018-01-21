YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

Terör örgütü YPG tarafından Rudaw’a yapılan açıklamada Rusya Türkiye'nin ortağı ilan edildi.
"RUSYA'YI SORUMLU TUTUYORUZ"
Açıklamada, küresel güçlerin, esas olarak da Rusya’nın izni olmadan Türkiye’nin Afrin hava sahasını kullanarak saldırmasının mümkün olmadığı belirtilerek, "Bu yüzden Rusya'yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz ve Rusya'nın Türkiye'nin suç ortağı olduğunu vurguluyoruz" denildi.
RUSYA ABD'Yİ SORUMLU TUTMUŞTU
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Afrin Harekatı'yla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin ABD tarafından atılan provokatif adımlar olduğu vurgulanarak “Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.
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