YPG saflarındaki ABD'li asker öldürüldü

Terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü bildirildi.
PYD- YPG’ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü belirtildi. ABD’li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:
"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı’nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."
İHA
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu
PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı
Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!
Okuyucu Yorumları 1 yorum