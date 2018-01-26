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YPG saflarındaki ABD'li asker öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 20:20 | Son Güncelleme 34 dakika önce

PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski ABD'li asker Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon öldü.

YPG saflarındaki ABD'li asker öldürüldü

Terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü bildirildi.

PYD- YPG’ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un öldürüldüğü belirtildi. ABD’li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:

"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı’nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD savaş YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oooooowwww conin birini avlamışlar ... ;))) Yaşasın Türk Ordusu... Yaşasın Türk Milleti...
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