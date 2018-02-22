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'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:31 | Son Güncelleme

YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretme anlaşmasının ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

Sputnik'e demeç veren Suriye ordusundan bir kaynak, YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti. Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

Sputnik'e konuşan PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, "Halep'te YPG'nin yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil. Biz hiçbir yeri teslim etmedik. Ancak bizle Suriye ordusu arasında görüşmeler, anlaşmalar ve ittifaklar var. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ile YPG güçleri birlikte olacak. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu, YPG ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık. Gizli birşey yok" demişti.

Halep'in doğusunda Mustambaşa, Bıhedini, Şeh Hıdır, Şeh Ferıs, Hıluk ve Heyderiye mahalleleri YPG'nin elindeydi. YPG, Aralık 2016'da Halep'in doğusunda 6 mahalleyi cihatçı örgütlerden almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Suriye Tel Rıfat

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Dünya ya İslam hakim olmadan bu dertler bitmeyecek. Avrupa ve Amerika ; ya da çin, iran ve rusya hangi biri bu dünyadaki problemlere bir çare oldu. Tek dertleri kendi refahları için özgürlük kisvesi altında girdiği ülkelerin kanını emmek. Hangi bir ülke ye girdiler de o ülke feraha erdi. Varsa söyleyin. Güçlü bir Türkiye olmak demek bu zulümlerin azalması demek.Bunu onlar da biliyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ne yapsalar boş. Birgün korktukları başlarına gelecek. Adım adım zafere gidecek bu millet inşallah.
laikliğin dinsizlik olmadığını senin gibi yobazlar anlamadikca bu savaşlar bitmez.
YPG PKK NIN ALKI ŞAŞTI TC KARŞISINDA NE YAPACAGINI ARAP VE TÜRKMENLERİ OYNATIP DURUYORLARDI VATANSIZLAR
Terör örgütlerinin paçavralarını ve teröristlerin görselleri olmadanda veya karartmalı olarakta haber yapabilirsininiz. Bu şekilde haber yapmanız bazı terör yandaşlarına ve sempatizanlarına çiçek uzatmak yada memnun etmek için yapılmış bir haber.
Geçeceksiniz pkk bilmem nereyi cihatçı örgütlerden aldı masalını. Bir tek mermi atmadan nasıl oluyor bu? Bu tabiri kullanarak akılları sıra avrupanın kendileri hakkındaki düşüncelerini değiştirip destek alacaklar. Bütün örgütler aynı merkezden yönetiliyor. Gerektiği zaman birlikte hareket ettiklerini adamlar saklamıyorlar bile. Her birine bir rol vermişler. Oynayacakları oyuna göre sadece yer değiştiriyorlar, sahne alıyorlar. Artistik artistik resim çektiriyorlar ondan sonrada leşleri saymak için parçalarını dağlarda bulunmuyor.
Arkada yahudiler yine aylar öncesinden yapmış planını. Önce sınırı terör yuvasına çevir. Sonra geri çek diğer zalime topraklarını iade et. Türkiye Suriye savaşı çıkarma çabası. At izi it izine karıştı kimin eli kimin cebinde çöz çöze bilirsen...
nasıl olsa kaçacaklar ETEK GİYMEDEN KAÇMAYI DENEMİŞLER
sayın yönetici ypg teröristlerini biraz daha pof pof gösterseydin seviyorsun galiba onları?
Bu pyd-pkk lı teröristler ,köpekliğini yaptıkları ABD den izin aldılarmıki Tel Rıfat ı bırakıyorlar.
Kimin eli kimin cebinde belli değil sıkıntılı biraz
Bırakın tükürüğüyle bizi boğmayı olan tükürükleri de boğazlarında kurudu
esad ile anlaşma yapmadıkça hep abd ve ypg nin işine yarar... anlaşsaydık böyle kaçamayacaklardı .... ama önemli olan fıratın doğusudur.
Sabah Çocugu okuluna bıraktım geçerken Adana mirza çelebi yeni adı ile küçük Süriye ordan geçtim Suriyeli savaş madurlarını gördüm Adamlar Dükkanlarının önünde sandelyeye oturmus ayaklarınıda diyer sandalyeye atmıs elinde telefonu yanıda çayı sıgarası gayet güzel sekilde savaş maduriyeti yasıyorlar Esed bunları öldürüyordu deyilmi ? Ulan inanın az bile yapıyor Bunlar İnsan deyil Benim Askerim onlar için Şehit olurken ülkelerinde adam benim ülkemde keyif yapıyorlar ve Senden benden gavette rahatlar Benim askerim bu mahluklar için ölüyor yanarımda buna yanarım gardaş
onu bunu anladım savaş bitiğinde öso ne yapacak nerde kalacak konumu ne olacak
laiklik le dinin ne alakasi laikligin anlamini bilmiyorsunuz pesinde kosuyorsunuz ...... dini adnan hocadan ögrenirsen laiklik nerdeyse bir messep dersin...
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