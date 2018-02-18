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YPG'ye katılan İngiliz... İkinci isim oldu! Ülkesinde terörden yargılanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 12:36 | Son Güncelleme

Suriye'ye giderek terör örgütü YPG'ye katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, hakkındaki terör suçlamalarından ülkesinde yargılanacak. James, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katıldığı gerekçesiyle hakkında terör davası açılan ikinci İngiliz oldu.

YPG'ye katılan İngiliz... İkinci isim oldu! Ülkesinde terörden yargılanacak

Sputnik'in haberine göre, Suriye'ye giderek terör örgütü YPG'ye katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, ülkesinde terör suçlamalarıyla yargılanacak. Suriye'den İngiltere'ye dönerken 14 Şubat'ta Liverpool Havalimanında gözaltına alınan James, bugün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. İngiliz polisi, 27 yaşındaki James'in 'terör eylemine hazırlık' ve 'terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak' suçlarından mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. James, İngiltere'den terör örgütü YPG'ye katılan ve terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ikinci kişi oldu.

İLK DAVA GEÇEN HAFTA AÇILDI

Terör örgütü YPG'ye katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews olmuştu. Matthews'in önceki gün görülen duruşmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'in yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.

Terör örgütü PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da terör örgütü YPG listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Suriye terörist ingiltere

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
aaaaa İngilizler kesinlikle böyle yapmaz,dostturlar.. onlar hain değildir.... Ne demişti İSKİLİPLİ ATIF HOCA EFENDİ ; Allahtan sonra sırtımı dayayacağım tek İngilizlerdir.... ulan hacı hoca tayfası, dayadınız yüzyıldır sırtınızı ingilize amerikalıya almana, dayadınız Türke.. Atatürkü hain ilan ettiniz, her konuşmanıza Allahı Kitabımızı alet ettiniz.. soysuz şeytanlar sizi
@tufantamer biraz tarih bilseydin kurtuluş savaşından önce halkı gavurların tümüne karşı halkı örgütleyenlerin müftüler hacılar hocaalr olduğu görürdün. "Millî mücâdele fikrinin teşekkülü sürecindeen gür seslerden bir tanesi de sûfîlerden yükselmiştir. Isparta’dan Şeyh Ali Efendi¸ Rize’den Şeyh İlyâs Efendi¸ Erzincan’dan Şeyh Fevzî Efendi¸ Urfa’dan Şeyh Saffet (Yetkin)¸ Bursa’dan Şeyh Servet Efendi ve Şeyh Hacı Ahmet Efendiler¸ İstanbul’dan Özbekler Dergâhı Şeyhi Şeyh Ata ve Hacı Bayram Şeyhi Şemseddin Efendiler millî birlik fikrinin hayata geçirilmesi için seslerini duyurmaya çalışan gönül
sen nereye dayiyorsun sırtını, nereye dayiyorsan iyi da ya yoksa bu dille sana iyi dayayacaklar
mahkemeye gerek kalmaz inşallah hesabını bizimkiler görür
Dünya da ne olursa olsun her kötülüğün perde arkası ingiltere dir.hiç bir şeyden haberi yok gibi durur izler sanki hiç bir şey bilmiyor hiç ilgilenmiyor gibi,,,hain hepsi kalleş
Mynet terroru sevir
@atataturkia seni daha çok seviirrr
kimlerle savasiyoruz görün.
mynet sen de erdoganin gitigi yoldasin yalan haber yapiyon ulkesine donen ypg liler kahraman olarak karsiliyor isid le savastigi icin dogru haber yapin da insanlikta pay alin !
elin ingilizinin ne işi ortadoguda,
niye şaşırdınız terörü besleyen ingiltere bize şirin görünmeye ami çalışıyor acab...yoksa kendi vatandaşının örgüte karışmasına niye şaşırmış ki..tabi başka milletler duruken ne ayıp ermeniler kürtler dururken ingilizler maşa varken niye elini yaksın..olmaz demi ya
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