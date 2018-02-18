YPG'ye katılan İngiliz... İkinci isim oldu! Ülkesinde terörden yargılanacak

Sputnik'in haberine göre, Suriye'ye giderek terör örgütü YPG'ye katılan İngiltere vatandaşı Aidan James, ülkesinde terör suçlamalarıyla yargılanacak. Suriye'den İngiltere'ye dönerken 14 Şubat'ta Liverpool Havalimanında gözaltına alınan James, bugün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. İngiliz polisi, 27 yaşındaki James'in 'terör eylemine hazırlık' ve 'terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak' suçlarından mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. James, İngiltere'den terör örgütü YPG'ye katılan ve terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ikinci kişi oldu.



İLK DAVA GEÇEN HAFTA AÇILDI

Terör örgütü YPG'ye katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim eski asker Jim Matthews olmuştu. Matthews'in önceki gün görülen duruşmada pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'in yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.

Terör örgütü PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da terör örgütü YPG listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyordu.