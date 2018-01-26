HABER

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 19:05 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'daki PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi.

Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.

PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi
Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist Suriye PKK Akçakale YPG Tel Abyad

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 7 yorum
ve bir tane keskin nişancı vurmamış bunları öylemi
görüyorsak neden gebertmiyoruz
allah allah bu goruntulerı ceken kım bomba yagdırmamıslar yoksa algı operasyon hem kontrollerı altında C.baskanı erdogandan izinmi isteyecektı.
YERLERİ BELİRLENİNCE TOPLANSINLAR ORADA SIRALARI GELEECEK
obüs ile vursalardı iyi olurdu film gibi izlerdik
ula ne bekliyoruz teröristler karşımızda alın oraları hainlerden
bunlar nasıl rahatlar böyle..cumhurbaşkanımıza sesleniyorum..
Diğer Haberler
Futbol aşkı kadınlara sakal bıraktırdı!

Futbol aşkı kadınlara sakal bıraktırdı!

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yuhalandı

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!

Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!

Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.