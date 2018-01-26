YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi.

Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.