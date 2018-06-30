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YPG’nin Menbiç’i Terk Etmesi ve Silah Teslim Etmesi Çalışmaları Sürüyor

30.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ABD arasında Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde başlatılan bağımsız devriye faaliyetleri 10 gündür devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bugün Suriye sınırında bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu

YPG’nin Menbiç’i Terk Etmesi ve Silah Teslim Etmesi Çalışmaları Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ABD arasında Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç bölgesinde başlatılan bağımsız devriye faaliyetleri 10 gündür devam ediyor.

Bugün haftalık açıklama yayınlayan Genelkurmay Başkanlığı, “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, altı adet bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup müteakip devriye faaliyetlerinin planlama çalışmalarına devam edilmektedir” dendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de ABD ile uzun süreli bir işbirliği planlıyor:

“Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.”

​Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırına gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bugün Suriye sınırında bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de Genelkurmay Başkanı’na eşlik etti.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Menbiç’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı, “ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile koordineli devriye faaliyetlerinin icra ediyoruz, YPG’nin Münbiç’i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor” dedi.

Rusya Federasyonu ve İran ile koordineli olarak İdlib’te tesis edilen 12 gözlem noktasının bölgede güven ve istikrar ortamına katkı sağlandığını vurgulayan Genelkurmay Başkanı, sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm operasyonların Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünün de altını çizdi.

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