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YSK Başkanı Güven: 'Erdoğan Geçerli Oyların Salt Çoğunluğunu Almıştır'

25.06.2018 02:56 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven, tüm partilerin beklediği açıklamayı yaparak, "Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu almıştır. Sistemimize sonuçların yaklaşık 97,7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir" diye konuştu

YSK Başkanı Güven: 'Erdoğan Geçerli Oyların Salt Çoğunluğunu Almıştır'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven, tüm partilerin beklediği açıklamayı yaparak, "Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu almıştır. Sistemimize sonuçların yaklaşık 97,7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir" diye konuştu.

Sadi Güven açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi."

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