YSK: ‘Erdoğan Seçimde Yüzde 52,59 Oy Aldı’

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre; 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 30,64’de kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin kesin olmayan ilk resmi sonuçları kamuoyuna duyurdu. YSK, 188 bin 8 sandıkta yüzde 100 oranında oy sayımının tamamlandığını vurguladı. Seçim sonuçlarına itirazlar bakımından ilçe ve il seçim kurullarından başlayarak, YSK’ya yapılacak itirazlar için son tarih ise, 4 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 olarak açıklandı. YSK, 5 Haziran Perşembe günü kesinleşmiş seçim sonuçlarını ilan edecek. YSK, yüzde 52,59 oranıyla Erdoğan’ın anayasa açısından Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 51’lik oy oranını aşmış olduğunu teyit etti. AKP yüzde 41,85 oy oranıyla iktidarını korurken; CHP ise yüzde 22,48 oy oranıyla ana muhalefet pozisyonunda kaldı.

1 milyonu aşkın oylar geçersiz sayıldı YSK sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, sandık kütüklerine kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 197 bin 832’si oy kullandı. Dolayısıyla 8 milyon 169 bin 637 seçmen Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gitmedi. Sandığa atılan oylardan ise 50 milyon 68 bin 418’i geçerli sayıldı. Bu noktada 1 milyon 129 bin 414 oyun ise geçersiz sayılmış olduğu dikkat çekti. Genel Seçimlerde, 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698’i oy kullandı. Dolayısıyla 8 milyon 177 bin 771 seçmen, parlamentodaki sandalye dağılımını belirlemek için seçme hakkını kullanmadı. Sandığa atılan oylardan ise 1 milyon 53 bin 362’si geçersiz sayıldı. Siyasi partiler ne kadar oy aldı? YSK, siyasi partilerin aldığı oylar ve oy oranlarını ise şöyle açıkladı: AKP: 20 milyon 980 bin 956 oy / yüzde 41,85

CHP: 11 milyon 271 bin 240 / yüzde 22,48

HDP: 5 milyon 867 bin 564 oy / yüzde 11,70

MHP: 5 milyon 466 bin 775 oy / yüzde 10,90

İyi Parti: 4 milyon 955 bin 994 oy / yüzde 9,89

Saadet Partisi (SP): 668 bin 744 oy / yüzde 1,33

HÜDA-PAR: 157 bin 315 oy / yüzde 0.31

Vatan Partisi: 117 bin 631 oy / yüzde 0,23

Bu arada genel seçimlere girme koşullarını sağlayamayan Türkiye Komünist Partisi’nin desteğiyle farklı illerde bağımsız milletvekili adayları da söz konusuydu. Ülke genelinde bağımsız adaylar, 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0,15’lik paya sahip oldu. “Cumhur İttifakı” TBMM çoğunluğunu sağladı YSK’nın sonuçlarına ittifaklar bakımından bakıldığında, AKP ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” parlamentoda çoğunluğu elde etti. Bunun yanı sıra oy pusulalarından ayrıca belirgin şekilde herhangi bir partiye değil de ittifak bölümüne “Evet” ya da “Tercih” mührü basılmış oylar da tespit edildi. Buna göre; “Cumhur İtttfakı”nın ortak oyu 455 bin 529 ve oranı yüzde 0,91 oldu. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu “Millet İttifakı”nın ortak oyu 118 bin 954 ve oranı yüzde 0,24 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı adayları ne kadar oy aldı? AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan: 26 milyon 329 bin 920 oy / yüzde 52,59

CHP adayı Muharrem İnce: 15 milyon 340 bin 295 oy / yüzde 30,64

İyi Parti adayı Meral Akşener: 3 milyon 649 bin 432 oy / yüzde 7,29

HDP adayı Selahattin Demirtaş: 4 milyon 206 bin 130 oy / yüzde 8,40

Saadet Partisi (SP) adayı Temel Karamollaoğlu: 443 bin 690 oy / yüzde 0,89

Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek: 98 bin 951 oy / yüzde 0,20