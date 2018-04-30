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YSK'dan partileri çağrı: Sandıkları temsilci gönderin

30.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri aldıklarını açıkladı.

YSK'dan partileri çağrı: Sandıkları temsilci gönderin

Güven, siyasi partilere de tüm sandıklara temsilci göndermeleri çağrısında bulundu.Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, bugün Ankara’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, ‘sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil” dedi.

"Her türlü tedbiri” aldıklarını vurgulayan YSK Başkanı Güven, siyasi partilere de büyük görev düştüğünü söyledi. Güven, sözlerini "Bazı partilerin tamamına yakını üye gönderiyorlar. Bazıları eksik gönderiyorlar. Benim temennim, isteğim tüm siyasi partilerimizin tüm sandıklarımıza temsilci göndermeleridir. Böyle olduğu takdirde hiçbir şey olmaz. Zaten olduğu yok da. Vatandaşımızın gönlü biraz daha rahat olur” şeklinde sürdürdü.

Güven, "Biz halk eğitimlerde siyasi partilerin sandıkta görevlendireceği üyelere daha önceki seçimlerde verdiğimiz gibi yine sertifikalı eğitim vereceğiz. Ne kadar bilinçli sandık kurulu üyesi olursa, sonuçlar o kadar sağlıklı olur, hatasız olur. O nedenle siyasi partilerimizin sandıklara üyelerini göndermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Güven, "son beş seçimdir Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme” yüklediklerini aktararak, bugüne kadar bunların değiştirildiği yönünde herhangi bir itiraz gelmediğini hatırlattı.

Adaylık başvuruları yarın başlıyor

YSK Başkanı Güven, açıklamasında seçim takviminin de bugün başladığına dikkat çekti.

Seçim takvimine göre 1 Mayıs Salı günü siyasi partiler ve seçmenler tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek isimler için adaylık başvuruları başlayacak.

Seçime katılacak siyasi partilerin adaylarını bu hafta içinde kesinleştirmesi bekleniyor. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını yarın sabah açıklayacağını duyurmuştu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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