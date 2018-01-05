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Yücel'den Çavuşoğlu'na yanıt: O da alışır

05.01.2018 12:26 | Son Güncelleme 40 dakika önce

İddianamesiz on aydır tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel, Çavuşoğlu'nun "Bu durum beni de mutlu etmiyor" açıklamasına "Dert etmesin.

Ben rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" yanıtını verdi.Türkiye'de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafaet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.

Mesajında kendisini "rehine" olarak tanımlayan Deniz Yücel, Çavuşoğlu'nun "hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor" ifadesini, "Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" sözleriyle değerlendirdi.

Çavuşoğlu’nun Yücel hakkındaki suçlamaların "çok ciddi" ve durumunun "çok karmaşık" olduğuna yönelik sözlerini ise sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hala gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının hala "meseleyi bilmediklerini" belirtti.

Yücel, "En azından hükümetin herşeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu" dedi.

"Tek tip kıyafeti asla kabul etmeyeceğim"

Deniz Yücel mesajında 696 sayılı Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile yürürlüğe koyulacak tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek, Çavuşoğlu'nun açıklamalarında bu konuya değinmediğini, gazeteci olarak tek tipi "asla" kabul etmeyeceğini belirtti.

Gazeteci Yücel, Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik, "2015 yılından bu yana Türkiye'de gazeteci olarak akreditasyonu olmadığı, bu nedenle de gazetecilik nedeniyle tutuklanmadığı" yönündeki ifadelerini de değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nu son kez 2016 Kasım ayında o dönemki Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında gördüğünü belirten Yücel, "Bakanlık yapabilir ruhsatını boynuna takmıştı. Yabancı gazeteciler, 'yahu bu tuhaf tuhaf konuşan adam kim?' sormasınlar diye" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: AİHM kararlarını hep uyguladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta başında Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, gazeteci Deniz Yücel'e dair de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtlamıştı.

Mülakatta, 2018 yılının Almanya ile Türkiye ilişkilerinde daha iyi bir yıl olması beklentisinde olduklarını belirten Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile memleketi Goslar kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Alman Die Welt gazetesinin çifte vatandaşlık sahibi Türkiye muhabiri Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde Bakan Berat Albayrak’ın e-postalarına yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj nedeniyle "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DW/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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