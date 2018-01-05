Yücel'den Çavuşoğlu'na yanıt: O da alışır

Ben rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" yanıtını verdi.Türkiye'de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafaet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.

Mesajında kendisini "rehine" olarak tanımlayan Deniz Yücel, Çavuşoğlu'nun "hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor" ifadesini, "Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" sözleriyle değerlendirdi.

Çavuşoğlu’nun Yücel hakkındaki suçlamaların "çok ciddi" ve durumunun "çok karmaşık" olduğuna yönelik sözlerini ise sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hala gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının hala "meseleyi bilmediklerini" belirtti.

Yücel, "En azından hükümetin herşeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu" dedi.