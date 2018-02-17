Yücel'den ilk açıklama: Neden serbest kaldığımı bilmiyorum

Bir yıldır bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverilen gazeteci Deniz Yücel Almanya'ya vardı. 44 yaşındaki Yücel'i taşıyan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Aerowest Havayolları'na ait özel uçak, Berlin Tegel Havalimanı'na indi.

Yücel'in arkadaşlarının Twitter'da oluşturduğu #FreeDeniz hesabından gazetecinin video mesajı yayınlandı. Paylaşılan video mesajında Deniz Yücel, serbest bırakılmasına tam sevinemediğini belirtti. Yücel, "Neden bir yıl önce tutuklandığımı, bir yıl önce rehin alındığımı bilmiyorum ve aynı şekilde neden bugün serbest bırakıldığımı da bilmiyorum. İddianameyi hala almış değilim. Elbette seviniyorum ama buruk bir tat var. Tutuklanmamın hukuk, yasa ve hukuk devleti ile ilgisi olmadığı gibi serbest bırakılmamın da bunlarla ilgisi yok" dedi. Yücel hala birçok gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Deniz Yücel hakkında iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.