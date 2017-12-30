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Yüksek Mahkemeden Navalny'ye Ret

30.12.2017 20:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya’nın en yüksek yetkili mahkemesi, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını yasaklayan seçim kurulu kararını onadı.

Rusya'nın en yüksek yetkili mahkemesi, muhalefet lideri Alexei Navalny'nin Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını yasaklayan seçim kurulu kararını onadı.

Yüksek Mahkeme, Navalny'nin temyiz talebini reddetti, Merkezi Seçim Kurulu, Navalny'nin seçime katılmasını yasaklama kararının kanunlara uygun olduğunu belirtti.

18 Mart'ta yapılacak seçimlerde, halkın yüzde 80 oranında destek verdiği Vladimir Putin'in kolayca dördüncü kez seçilmesi bekleniyor.

Navalny karar sonrası Twitter üzerinden, seçim kurulunun kararını onaylayan hakimi kınadı ve ‘bu hakimler kendileri yargılanmalı' dedi. Navanly seçimi boykot çağrısını da yineledi.

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