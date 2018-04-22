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Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran açıklaması

22.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da seçime girebilecek partileri açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran açıklaması

Buna göre İYİ Parti seçime katılabilecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da yapılacak seçime girebilecek siyasi partileri açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre YSK seçimlere girebilecek siyasi partileri şöyle sıraladı: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven bu karar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "O tür konu benim işim değil. Normal yasal süreç içerisinde çalışmalarımızı yürürütüyoruz. Hangi siyasi partinin seçime gireceği hususunu biz takvim yayınlandığı günün normalde birinci günü açıklayacağız. Mümkün olsa daha kısa sürede açıklayacağız. Ancak herhangi bir siyasi parti ile ilgili bugüne kadar tespitimiz olmadı. Kayıtları tutma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait. Ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklamak ise YSK'ya ait. Bugünkü çalışmalarımız içinde bu yok. Ama ne zaman olacağı ile ilgili de kurul ile görüşmeden bir şey söylemem mümkün değil" diye konuşmuştu.

CHP'den vekiller İYİ Parti'ye katılmıştı

CHP bugün yaptığı açıklamada, 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye katılma kararı aldığını duyurmuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında CHP'den 15 milletvekilinin "demokrasi adına İYİ Parti'ye katılma kararı aldığını" açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri İzmir milletvekili Aytun Çıray imzasıyla YSK Başkanlığına gönderilen dilekçede partinin seçime katılmak için öngörülen grup kurma koşulunu bir kez daha sağladığı belirtilerek gerekli işlemlerin yapılması talep edilmişti.

rtr, DHA, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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