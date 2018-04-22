Yüksek Seçim Kurulu'ndan 24 Haziran açıklaması

Buna göre İYİ Parti seçime katılabilecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da yapılacak seçime girebilecek siyasi partileri açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre YSK seçimlere girebilecek siyasi partileri şöyle sıraladı: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven bu karar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "O tür konu benim işim değil. Normal yasal süreç içerisinde çalışmalarımızı yürürütüyoruz. Hangi siyasi partinin seçime gireceği hususunu biz takvim yayınlandığı günün normalde birinci günü açıklayacağız. Mümkün olsa daha kısa sürede açıklayacağız. Ancak herhangi bir siyasi parti ile ilgili bugüne kadar tespitimiz olmadı. Kayıtları tutma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait. Ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklamak ise YSK'ya ait. Bugünkü çalışmalarımız içinde bu yok. Ama ne zaman olacağı ile ilgili de kurul ile görüşmeden bir şey söylemem mümkün değil" diye konuşmuştu.