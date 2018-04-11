Yulia Skripal: ‘Hala Saldırının Etkilerinin Acısını Çekiyorum’

Mart ayının başlarında Yulia Skripal ve babası Sergei, Salisbury kentinde yerde bilinçsiz halde bulunmuş, yapılan incelemenin ardından kimyasal saldırıya maruz kaldıkları anlaşılmıştı.

Skripal, kendisi ve babası adına kimsenin konuşmayacağını belirtti, kuzeninden de şimdilik kendisiyle bağlantı kurmamasını istedi. Kuzeni Victoria’ın Yulia’yla yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi Rus medyasında haber yapılmıştı. Victoria’nın İngiltere’ye gitmek istediği, ancak İngiltere’nin vize vermediği bildirildi.

Babasının hala kritik durumda olduğunu belirten Skripal, kendisinin de kimyasal saldırının etkilerinden hala acı çektiğini belirtti.

Mart ayının ilk günlerinde eski Rus ajanı babası Sergei Skripal’la birlikte İngiltere’nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya maruz kalan ve kısa süre önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Yulia Skripal İngiliz polisi aracılığıyla açıklama yayınladı.

İngiltere olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuş, 20’den fazla ülke tepki olarak Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Rusya saldırıyı kendisinin düzenlediği suçlamalarını reddediyor.

Hem Rusya hem de İngiltere adına çalıştığı ve çifte ajan olduğu belirtilen Sergei Skripal, ülkesi Rusya’da 2004 yılında yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Skripal 2010 yılında Amerika’yla varılan casus iadesi anlaşması sonrasında İngiltere’ye yerleşmişti.