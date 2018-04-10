Yulia Skripal hastaneden çıktı

Babası Sergey Skripal'ın tedavisi ise sürüyor.İngiltere'de yaklaşık beş hafta önce eski Rus ajanı olan babası Sergey Skripal ile birlikte sinir gazı saldırısına uğrayan Yulia Skripal hastaneden taburcu edildi.
BBC'nin haberinde 33 yaşındaki Yulia Skripal'ın Pazartesi günü tedavi gördüğü hastaneden alınarak güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi. Sergey Skripal'ın Salisbury kentinde kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
İngiliz polisi medyadaki haberler hakkında yorum yapmadı. Sağlık dairesinin Salı günü basına bilgi vereceği açıklandı. Cuma günü hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Yulia Skripal'ın sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtilmişti.
Sergey Skripal ve kızı 4 Mart'ta Salisbury'deki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu.
İngiliz hükümeti saldırıda kullanılan Noviçok kimyasalının Sovyetler Birliği'nde imal edildiğini duyurmuştu. Londra yönetimi Sergey ve Yulia Skripal'ın zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya suçlamaları reddemişti. Olay Rusya ile Batılı devletlerin arasında diplomatik krize yol açmış ve onlarca diplomat karşılıklı olarak sınır dışı edilmişti.
DW,AFP/AG,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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