Yulia Skripal Hastaneden Taburcu Edildi

Salisbury Bölge Hastanesi Başhekimi Christine Blanshard, Yulia Skripal’ın ne zaman taburcu edildiği hakkında bilgi vermedi. Bazı haberler, Skripal’ın Pazartesi günü hastaneden çıktığını bildiriyor. Yetkililer, Yulia Skripal’ın nerede bulunduğu hakkında da bilgi vermiyor.
Blanshard, “Hastaneden taburcu olması, tedavinin bittiği anlamına gelmiyor, ancak bu yine de çok ciddi bir gelişme” dedi.
Yulia Skripal’ın babası eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın tedavisiyse hastanede devam ediyor. Daha yavaş iyileştiği bildirilen Sergey Skripal’ın hastaneden ne zaman çıkacağı bilinmiyor.
Christine Blanchard, açıklamasında, ”İki hastamız da tedaviye son derece olumlu yanıt verdi. Ancak her iki hasta da iyileşme sürecinin farklı aşamalarından geçiyor” dedi.
Bir polis memuru, baba ve kız Skripal’ları Mart ayında İngiltere’nin güneyindeki Salisbury’de bir alışveriş merkezinin önündeki parkta bir banka yığılı halde bulmuştu. Baba ve kızı bulan polis memuru da hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre içinde taburcu edilmişti.
İngiliz Hükümeti, Yulia ve Sergey Skripal’ın Rus ajanlar tarafından askeri tip sinir gazıyla zehirlendiğini, kullanılan zehirli kimyasal maddenin kaynağının Rusya’ya uzandığının belirlendiğini bildiriyor.
Rusya’ysa olayda parmağı olduğu iddiasını reddediyor. Skripal’ların zehirlenmesi üzerine İngiltere ve Rusya karşılıklı olarak topraklarında görev yapan diplomatları sınır dışı etmişti.
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