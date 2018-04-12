HABER

Yulia Skripal, Rusya'nın yardım önerisini 'şu an için' reddetti

12.04.2018 03:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlenlenen eski Rus çifte ajanın kızı Yulia Skripal, hastaneden taburcu edilmesinin ardından polis aracılığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Rus yekililerin yardım talebi 'şu an için' reddedildi. Skripal, "Fikrimi değiştirirsem onlara nasıl ulaşacağımı biliyorum" dedi.

Yulia Skripal, Rusya'nın yardım önerisini 'şu an için' reddetti

İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajanın kızı Yulia Skripal, Londra'daki Rus Büyükelçiliği'nin yardım önerisini "şu an için" reddetti.

33 yaşındaki kadın, Pazartesi günü hastaneden taburcu edilerek koruma altına alınmıştı.

Skripal, polis aracılığıyla yaptığı açıklamada, henüz basına konuşacak kadar kendini iyi hissetmediğini söyledi ve kendisi ya da babası adına konuşmaya yetkili bir kişinin de olmadığını kaydetti.

Skripal'in kuzeni Viktoria Skripal, BBC ve Rus medyasına konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Yulia Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası ile birlikte zehirlenmişti.

66 yaşındaki Sergey Skripal'ın Salisbury Bölge Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Yapılan incelemeler baba-kızın Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı.

Skripal açıklamasında, kendisini "bir ay önce bıraktığı sıradan hayattan tamamen farklı bir hayatta bulduğunu" söyledi.

Yulia ve Sergei Skripal

'Rusya yardım önerdi'

BBC'nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal, taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

Skripal'in hastaneden taburcu edilmesinden sonra, Londra'daki Rus Büyükelçiliği "Yulia Skripal'a en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ona ne yapılıyorsa kendi isteği doğrultusunda yapıldığına ilişkin acil olarak kanıt istiyoruz" denmişti.

Skripal açıklamasında "Arkadaşlarım ve ailemle görüşebiliyorum. Rusya Büyükelçiliği'ndeki her konuda yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen ve bana özel tahsis edilen irtibatlarım hakkında da bilgilendirildim" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu an için hizmetlerinden yararlanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlara nasıl ulaşacağımı biliyorum."

İngiltere hükümeti suikast girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuş, olay Moskova ile Batılı ülkeler arasında diplomatik krize yol açmıştı.

20'den fazla ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, Moskova da benzer bir şekilde yanıt vermişti.

Moskova suçlamaları reddediyor.

Bilim insanları: Zehrin kaynağına ilişkin kesin kanıt yok

İngiltere'nin askeri laboratuvarının bulunduğu tesis Porton Down'daki bilim insanlarının, Skripal'ları zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğine ilişkin kesin kanıta ulaşamadıkları açıklanmıştı.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nın başkanı Gary Aitkenhead, askeri seviyedeki "noviçok'' sinir gazının kullanıldığının kesinleştiğini ve bunun muhtemelen bir devlet tarafından kullanıma sokulabileceğini söylemiş, ancak bilim insanlarının tek başlarına "noviçok'' sinir gazının Rus menşeili olduğuna ilişkin bir kanıt sunamayacaklarını kaydetmişti.

Eski çifte ajan Sergey Skripal, Rusya askeri istihbarat servisinde görev yaptığı dönemde, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle hapse atılmıştı.

Ancak Skripal daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010'da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

Demirtaş: PKK'dan talimat gelse kabul etmezdim

Demirtaş: PKK'dan talimat gelse kabul etmezdim

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.