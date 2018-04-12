Yulia Skripal, Rusya'nın yardım önerisini 'şu an için' reddetti

BBC'nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal, taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

Skripal açıklamasında, kendisini "bir ay önce bıraktığı sıradan hayattan tamamen farklı bir hayatta bulduğunu" söyledi.

Skripal'in kuzeni Viktoria Skripal, BBC ve Rus medyasına konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Skripal, polis aracılığıyla yaptığı açıklamada, henüz basına konuşacak kadar kendini iyi hissetmediğini söyledi ve kendisi ya da babası adına konuşmaya yetkili bir kişinin de olmadığını kaydetti.

İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajanın kızı Yulia Skripal, Londra'daki Rus Büyükelçiliği'nin yardım önerisini "şu an için" reddetti.

Skripal'in hastaneden taburcu edilmesinden sonra, Londra'daki Rus Büyükelçiliği "Yulia Skripal'a en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ona ne yapılıyorsa kendi isteği doğrultusunda yapıldığına ilişkin acil olarak kanıt istiyoruz" denmişti.

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Skripal açıklamasında "Arkadaşlarım ve ailemle görüşebiliyorum. Rusya Büyükelçiliği'ndeki her konuda yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen ve bana özel tahsis edilen irtibatlarım hakkında da bilgilendirildim" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu an için hizmetlerinden yararlanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlara nasıl ulaşacağımı biliyorum."

İngiltere hükümeti suikast girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuş, olay Moskova ile Batılı ülkeler arasında diplomatik krize yol açmıştı.

20'den fazla ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, Moskova da benzer bir şekilde yanıt vermişti.

Moskova suçlamaları reddediyor.

Bilim insanları: Zehrin kaynağına ilişkin kesin kanıt yok

İngiltere'nin askeri laboratuvarının bulunduğu tesis Porton Down'daki bilim insanlarının, Skripal'ları zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğine ilişkin kesin kanıta ulaşamadıkları açıklanmıştı.