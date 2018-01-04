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Yunan Adalet Bakanı: Türk askerler Yunanistan'da yargılanabilir

04.01.2018 23:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinin Yunanistan'da yargılanmasının mümkün olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir helikopterle Türkiye'den Yunanistan'a kaçan sekiz askerin Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı açıklandı. Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, bunun mümkün olabilmesi için Türkiye'nin öncelikle resmi bir talepte bulunması gerektiğini, ancak şu ana kadar iki kez askerlerin Türkiye'ye iadesi yönünde talep geldiği göz önüne alındığında bunun pek olası görünmediğini söyledi.

Askerlerin başka bir ülkede işledikleri bir suçtan Yunanistan'da yargılanıp yargılanamayacaklarının araştırıldığını söyleyen Yunanistan Adalet Bakanı, ''Başbakan (Aleksis Çipras) askerlerin adil bir biçimde yargılanmalarını istiyor'' diye konuştu. Askerlerin Türkiye'ye iadesinin söz konusu olmadığının bir kez daha altını çizen Bakan, yargılamanın mümkün olması halinde söz konusu davanın Yunan ceza kanuna göre görüleceğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında terör suçlarına yönelik imzalanan anlaşmalar bulunuyor. Bu durum ceza kanununun Yunan vatandaşlarının yanı sıra yabancılara da uygulanabileceği anlamına geliyor.

Davanın Türkiye'nin askerlere yönelttiği suçlamalara ya da başka suçlamalara dayandırılabileceği belirtiliyor.

Ankara – Atina gerginliği

Geçen hafta Yunanistan, sığınma talebinde bulunan askerlerden birinin iltica talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.

Yunan Temyiz Mahkemesi Türk askerlerle ilgili nihai kararını mayıs ayının başında vermişti. Daha önce askerlerden altısının iadesini reddeden mahkeme, diğer iki askerin de iadesi konusunda Türkiye'ye olumsuz yanıt vermişti.

Yunanistan'da aylarca süren yargı süreci, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Türkiye, kaçak askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığını savunuyor.

DW,Reuters/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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