Yunan Adalet Bakanı: Türkiye talep ederse 8 firari asker burada yargılanabilir

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Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kaçarak, sığınma talebinde bulan sekiz firari askerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini açıkladı.

Kondonis, "Türkiye'den böyle bir talep gelirse, Yunanistan'a sığınan ve 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları yönünde suçlamalar yöneltilen sekiz Türk asker, Yunan mahkemelerinde de yargılanabilir" dedi.

Sekiz firarinin Türkiye'ye iadelerinin mümkün olmadığını yineleyen Kondonis, bu konuda Yunanistan'ın en üst düzeydeki yargı organı olan Yüksek Mahkeme'nin iadelerini reddeden kararının kesin olduğunu anımsattı.

"Yunan Ceza Hukuku'nun sekizinci maddesine göre yurtdışında işlenen olası suçların Yunan mahkemelerinde yarglanabileceğini" söyleyen Bakan Kondonis, hükümetin bu kişilerin yargılanmasına yönelik çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi. Ancak bakan, bu çalışamaların ne olduğuna dair ayrıntılara girmedi.

Darbe girişiminin ardından dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş Yunanistan'a kaçmış ve burada iltica talebinde bulunmuştu. Türkiye de bu askerlerin iade edilmesini istemişti. Ancak iade talebi Mayıs ayında Yunan temyiz mahkemeleri tarafından iade talebini reddedilmişti.