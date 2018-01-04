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Yunan Adalet Bakanı: Türkiye talep ederse 8 firari asker burada yargılanabilir

04.01.2018 17:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, darbe girişimi sonrası sığınma talebinde bulan sekiz firari askerin Türkiye'nin talep etmesi halinde ülkelerinde yargılanabileceklerini söyledi. Kondonis, bu kişilerin Türkiye'ye iadelerinin mümkün olmadığını da yineledi.

Getty Images

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kaçarak, sığınma talebinde bulan sekiz firari askerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini açıkladı.

Kondonis, "Türkiye'den böyle bir talep gelirse, Yunanistan'a sığınan ve 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları yönünde suçlamalar yöneltilen sekiz Türk asker, Yunan mahkemelerinde de yargılanabilir" dedi.

Sekiz firarinin Türkiye'ye iadelerinin mümkün olmadığını yineleyen Kondonis, bu konuda Yunanistan'ın en üst düzeydeki yargı organı olan Yüksek Mahkeme'nin iadelerini reddeden kararının kesin olduğunu anımsattı.

"Yunan Ceza Hukuku'nun sekizinci maddesine göre yurtdışında işlenen olası suçların Yunan mahkemelerinde yarglanabileceğini" söyleyen Bakan Kondonis, hükümetin bu kişilerin yargılanmasına yönelik çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi. Ancak bakan, bu çalışamaların ne olduğuna dair ayrıntılara girmedi.

Darbe girişiminin ardından dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş Yunanistan'a kaçmış ve burada iltica talebinde bulunmuştu. Türkiye de bu askerlerin iade edilmesini istemişti. Ancak iade talebi Mayıs ayında Yunan temyiz mahkemeleri tarafından iade talebini reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın kendisine bu askerlerin darbeden sonra "15-20 gün içinde iade edileceğinin sözünü verdiğini" söylemişti.

Son olarak sekiz firari asker arasında bulunan Süleyman Özkaynakçı'ya siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti ise iltica komisyonunun bu kararına itiraz etmiş ve kararın bozulması için gerekli hukuki işlemleri başlatmıştı.

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