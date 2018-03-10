Yunan askerleri, Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı!

Alman gazetecilerin cuma günü Türkiye sınırındaki Dimetoka kasabası yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi.
Yunan makamları Alman gazetecilerin kimliklerini açıklamazken, gözaltına alınanların 33 yaşındaki erkek ve 31 yaşında bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.
Alman gazetecilerin bölgede mültecilerin kullandığı rotaya ilişkin bir haber yapmak istedikleri iddia edildi.
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