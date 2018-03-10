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Yunan askerleri, Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Alman ARD kanalı için çalışan iki Alman gazeteci, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 'yasak bölgede' Yunanistan tarafından gözaltına alındı. Alman Der Spiegel gazetesi, Alman gazetecilerin bölgede mülteci rotası konusunda haber yapmak için bulunduklarını yazdı.

Yunan askerleri, Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı!

Alman gazetecilerin cuma günü Türkiye sınırındaki Dimetoka kasabası yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan makamları Alman gazetecilerin kimliklerini açıklamazken, gözaltına alınanların 33 yaşındaki erkek ve 31 yaşında bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman gazetecilerin bölgede mültecilerin kullandığı rotaya ilişkin bir haber yapmak istedikleri iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye Almanya gazeteci

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamsan verme de görelim diyeceğim ama yunanistanın almanyanın sömürgesi olduğunu bir an hatırladım ee verecek eli mahkumm
planlı bir oyun net
danışıklı dövüş boş haber abisini kıramaz verir
haberin başlığı hakkat mikemmel ..
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