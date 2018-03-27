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Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

27.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de askeri casuslukla suçlanan iki Yunan askerinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

Edirne'deki mahkeme, askerlerin kaçma şüphesi bulunduğuna hükmetti.Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türk sınırını geçmelerinin ardından gözaltına alınıp cezaevine konulan iki Yunan askerinin tutukluluğun devamına karar verdi.

Karar, tutuklukta 30'ar günde bir yapılan "tutukluluk gözden geçirme" duruşması sırasında alındı. Kararda şüphelilerin serbest bırakılması durumunda kaçma şüphesinin bulunduğuna ve delillerin henüz toplanmamış olmasına dikkat çekildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Yunan askerlerin tutuklanması, Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliğe neden olmuş, sınıra yakın alanlarda yapılan gösterilerde askerlerin serbest bırakılması istenmişti. Yunanistan askerlerin serbest bırakılması için Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den destek talebinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de düzenlenen zirve sırasında yayınlanan bir bildiri ile AB liderleri Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutukluluklarından duydukları "ciddi endişeyi" dile getirmişti. AB liderleri, aralarında iki Yunan askerin de bulunduğu bu kişilerle ilgili konuların AB üyesi devletlerle kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

DHA,DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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